L'Austria: "Rangnick al Milan? Speriamo resti con noi..."

L' allenatore del Milan che raccoglierà l'eredità lasciata da Allegri dovrebbe essere Oliver Glasner . Il tecnico austriaco, reduce dalla conquista della Conference League con il Crystal Palace, è a un passo dall'accordo totale con il club rossonero. Il benestare di Glasner dovrebbe arrivare anche senza la garanzia che, al suo fianco in giacca e cravatta, ci sia Ralf Rangnick . Il tedesco ha sul piatto la proposta di rinnovo dalla federazione austriaca fino al 2028, la quale si augura vivamente che possa accettare, nonostante la possibilità di lavorare al Milan gli faccia gola.

Rangnick-Milan: la situazione

Rangnick rimanderebbe al mittente la proposta del Milan qualora le sue richieste non venissero soddisfatte dalla proprietà. In realtà, il ct dell'Austria non ha chiesto nulla di particolare: autonomia nelle scelte, possibilità di gestire il mercato della prima squadra e di indirizzare quello del settore giovanile, gestione personale dell'allenatore e dello spogliatoio. Tutti compiti tipici di un direttore tecnico, nulla di più del normale. Ma la gestione di Cardinale e Ibrahimovic non vuole lasciare troppo spazio a indipendentismi vari.

L'Austria preme per Rangnick

Nel frattempo la federazione austriaca sottolinea l'interesse nel trattenere Rangnick: "Lo vogliamo, lui conosce i punti chiave dell'offerta di rinnovo. Ci aspettiamo una sua decisione nei prossimi giorni o settimane. Sono molto ottimista sul fatto che sceglierà l'Austria", ha spiegato Josef Pröll, presidente della Federcalcio austriaca. "Io e lui sappiamo su cosa possiamo contare l'uno sull'altro perché comunichiamo in modo molto aperto", ha aggiunto all'emittente Orf, come riportato da Heute.