Salvate il Milan! "Fai le valigie Ibra, la tua squadra è un disastro"

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Il 24 maggio, perdendo clamorosamente in casa contro il Cagliari, il Milan ha fallito la qualificazione alla Champions League. Il 25 maggio, Gerry Cardinale, proprietario del club, ha licenziato in tronco Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, "perché la stagione si era trasformata un fallimento inequivocabile". Oggi è il 14
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