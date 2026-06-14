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domenica 14 giugno 2026
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Salvate il Milan! "Fai le valigie Ibra, la tua squadra è un disastro"

È uno fra i più carini messaggi postati a migliaia dai tifosi in calce a uno dei post di Zlatan negli Usa, mentre in Italia il club secondo solo al Real quanto a numero di Coppe dei Campioni, da tre settimane è senza allenatore, senza ds, senza dg, senza ad: mai successo in 127 anni di storia
1 min
TagsMilancardinaleIbrahimovic
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Il 24 maggio, perdendo clamorosamente in casa contro il Cagliari, il Milan ha fallito la qualificazione alla Champions League. Il 25 maggio, Gerry Cardinale, proprietario del club, ha licenziato in tronco Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, "perché la stagione si era trasformata  un fallimento inequivocabile". Oggi è il 14

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