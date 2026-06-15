Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 15 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Rangnick: "Ho detto no per l’assenza di garanzie"

Il ct dell'Austria ha declinato l'offerta del Milan per il ruolo di direttore tecnico: in pole position ora c'è Markus Krösche
Antonello Gioia
3 min
TagsrangnickMilan
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Forse, per l'allenatore il Milan ha trovato la quadra. Per riempire il vuoto in dirigenza ancora no. Il no di Rangnick è arrivato come un ennesimo fulmine nella tempesta che si abbatte da anni su via Aldo Rossi, a cui hanno fatto seguito le parole chiare dello stesso commissario tecnico: «Ho detto fin dall’inizio che il rinnovo è una decisione di principio in cui hanno influito molti fattori. Tra questi anche la questione di chi, all’interno del mio staff tecnico, sarebbe rimasto a disposizione. Per questo ora posso stare qui seduto e dire con grande soddisfazione: è la decisione giusta quella di rimanere in carica dopo i Mondiali. Tre settimane fa c’è stato un primo contatto col Milan e si sono tenuti dei colloqui. Ho chiarito fin dall’inizio che volevo avere chiarezza prima dell’inizio dei Mondiali per me, per la squadra, per il Paese, per la Federcalcio austriaca e per i miei giocatori. Questo è stato comunicato chiaramente sin dall’inizio, ma da parte del Milan non c’era ancora chiarezza». Uno scenario che non sorprende: nel Milan targato RedBird, la chiarezza non è mai stata di casa. 

Krösche ora è il favorito per diventare il nuovo direttore tecnico del Milan

Nei pensieri di Cardinale, c'è quello di voler creare un gruppo di lavoro in maniera differente rispetto a quanto si è soliti fare nel calcio italiano; l'ispirazione arriva dalla NBA: è il proprietario che decide gli uomini a cui affidarsi, nominandoli senza che ci siano collegamenti fra di loro o particolari punti in comune, ma con la skill di essere i - presunti - migliori nei loro rispettivi ruoli. Non importa poi la nazionalità o il bagaglio di esperienze pregresse.

Chi ha lavorato molto bene negli ultimi anni, per esempio, è Markus Krösche, CEO sport dell'Eintracht Francoforte, a cui ha regalato plusvalenze milionarie in serie; il tedesco è il favorito per diventare il nuovo direttore tecnico del Milan e porterebbe con sé il direttore sportivo Timmo Hardung. Bobby Gardinier, profilo da Moneyball, sarà promosso da recruitment analyst a capo-scout.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Amorim: "Milan? Un sogno"Salvate il Milan!

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS