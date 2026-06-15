Rangnick: "Ho detto no per l’assenza di garanzie"
Forse, per l'allenatore il Milan ha trovato la quadra. Per riempire il vuoto in dirigenza ancora no. Il no di Rangnick è arrivato come un ennesimo fulmine nella tempesta che si abbatte da anni su via Aldo Rossi, a cui hanno fatto seguito le parole chiare dello stesso commissario tecnico: «Ho detto fin dall’inizio che il rinnovo è una decisione di principio in cui hanno influito molti fattori. Tra questi anche la questione di chi, all’interno del mio staff tecnico, sarebbe rimasto a disposizione. Per questo ora posso stare qui seduto e dire con grande soddisfazione: è la decisione giusta quella di rimanere in carica dopo i Mondiali. Tre settimane fa c’è stato un primo contatto col Milan e si sono tenuti dei colloqui. Ho chiarito fin dall’inizio che volevo avere chiarezza prima dell’inizio dei Mondiali per me, per la squadra, per il Paese, per la Federcalcio austriaca e per i miei giocatori. Questo è stato comunicato chiaramente sin dall’inizio, ma da parte del Milan non c’era ancora chiarezza». Uno scenario che non sorprende: nel Milan targato RedBird, la chiarezza non è mai stata di casa.
Krösche ora è il favorito per diventare il nuovo direttore tecnico del Milan
Nei pensieri di Cardinale, c'è quello di voler creare un gruppo di lavoro in maniera differente rispetto a quanto si è soliti fare nel calcio italiano; l'ispirazione arriva dalla NBA: è il proprietario che decide gli uomini a cui affidarsi, nominandoli senza che ci siano collegamenti fra di loro o particolari punti in comune, ma con la skill di essere i - presunti - migliori nei loro rispettivi ruoli. Non importa poi la nazionalità o il bagaglio di esperienze pregresse.
Chi ha lavorato molto bene negli ultimi anni, per esempio, è Markus Krösche, CEO sport dell'Eintracht Francoforte, a cui ha regalato plusvalenze milionarie in serie; il tedesco è il favorito per diventare il nuovo direttore tecnico del Milan e porterebbe con sé il direttore sportivo Timmo Hardung. Bobby Gardinier, profilo da Moneyball, sarà promosso da recruitment analyst a capo-scout.