Rangnick: "Ho detto no per l’assenza di garanzie"

Forse, per l'allenatore il Milan ha trovato la quadra. Per riempire il vuoto in dirigenza ancora no. Il no di Rangnick è arrivato come un ennesimo fulmine nella tempesta che si abbatte da anni su via Aldo Rossi, a cui hanno fatto seguito le parole chiare dello stesso commissario tecnico: «Ho detto fin dall’inizio che il rinnovo è una decisione di principio in cui hanno influito molti fattori. Tra questi anche la questione di chi, all’interno del mio staff tecnico, sarebbe rimasto a disposizione. Per questo ora posso stare qui seduto e dire con grande soddisfazione: è la decisione giusta quella di rimanere in carica dopo i Mondiali. Tre settimane fa c’è stato un primo contatto col Milan e si sono tenuti dei colloqui. Ho chiarito fin dall’inizio che volevo avere chiarezza prima dell’inizio dei Mondiali per me, per la squadra, per il Paese, per la Federcalcio austriaca e per i miei giocatori. Questo è stato comunicato chiaramente sin dall’inizio, ma da parte del Milan non c’era ancora chiarezza». Uno scenario che non sorprende: nel Milan targato RedBird, la chiarezza non è mai stata di casa.