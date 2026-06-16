Milan, Amorim è il nuovo allenatore: tutte le cifre e la durata del contratto

Il casting per l’allenatore può ritenersi concluso, il Milan dopo tre settimane ha trovato il nuovo tecnico . Si tratta del portoghese Ruben Amorim , pronto a firmare un contratto fino al 2028 con opzione per l’anno successivo in un Milan a forte connotazione straniera. L’accordo totale è stato trovato nella giornata di ieri su una base di 3,2 milioni più bonus a obiettivi. Il primo è il raggiungimento di un posto nelle prime quattro posizioni che portano in Champions League , l’altro invece sul percorso in Europa League. Amorim ha accettato subito qualsiasi condizione del club rossonero proprio perché ha voglia di ripartire dopo l’esperienza negativa a Manchester, che spese quasi 11 milioni di euro per prelevarlo dalla società portoghese. In quella situazione, oltre a non ottenere risultati sportivi, il portoghese aveva avuto notevoli problematiche nella gestione dello spogliatoio e con alcuni senatori. La rigidità del suo credo tattico aveva creato malcontento tra molti giocatori.

La convinzione

Proprio per questo nei colloqui con Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli ha mostrato subito voglia di ripartire e questo fattore è stato uno dei motivi che più ha colpito Zlatan. Infatti Amorim accettando i rossoneri ha rinunciato all’anno di emolumenti, per sé e il suo staff, che avrebbe dovuto ricevere dalla società di Manchester dopo il licenziamento. Già in passato Amorim era stato sondato dal Milan, in particolare dopo l’esonero di Stefano Pioli nell’estate 2024 fu presa in considerazione anche la sua candidatura, poi i rossoneri andarono su un altro portoghese, ovvero Paulo Fonseca.

Amorim vince la selezione

Questa volta invece il primo approccio con Amorim risulta avvenuto a metà della scorsa settimana dopo che il club aveva sedotto e abbandonato Oliver Glasner, ex allenatore del Crystal Palace. Infatti con l’austriaco ci sono stati colloqui in Germania di sei ore, poi successivamente il Diavolo ha smesso di farsi sentire. Stesso modus operandi nei confronti di Matthias Jaissle, tecnico dell’Al-Ahli, dove però l’esistenza di una clausola ha indotto Cardinale a lasciare il tavolo delle trattative. Amorim invece è stato scelto per la sua filosofia di gioco basata sul pressing aggressivo e organizzato, più moderna ed europea rispetto a ciò che il Milan ha proposto la scorsa stagione.

Il passato conta

Se l’esperienza allo United non è stata convincente, invece quella allo Sporting Lisbona ha lasciato il segno. Ed è proprio questo il pensiero che circola nella sede di via Aldo Rossi, ovvero ricreare le condizioni che hanno portato Amorim a esaltare la squadra di Lisbona. Ibra e Cardinale vorrebbero concedere una seconda chance al portoghese ma con il supporto necessario per fare la differenza. Infatti con lo Sporting ha vinto il campionato nel 2020, portando il titolo dopo diciannove stagioni di attesa. E ha trovato il bis nella stagione 2023/2024. Tre coppe di lega, di cui una con il Braga, e una Supercoppa portoghese, il tutto in pochi anni di carriera e prima ancora di compiere 40 anni. Ma l’incrocio con il Diavolo era nel destino, come ha svelato stesso Amorim in un’intervista di tanti anni fa, quando annunciò le due passioni calcistiche più forti: «Il Benfica e il Milan».