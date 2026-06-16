Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 16 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Come giocherà il Milan di Amorim: esterni alti e sulla linea d’attacco

Il gioco sulle fasce e i movimenti dei centrocampisti: tutte le scelte del nuovo tecnico
Antonello Gioia
3 min
TagsMilanAmorim
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Nel calcio moderno, i moduli contano il giusto, perché è l’interpretazione che fa la differenza. E Ruben Amorim, che è un tipo di allenatore dalle idee molto avveniristiche, segue la scia dei suoi colleghi-coetanei: gioco offensivo, possesso palla per il necessario, tanto pressing e punti di forza sugli esterni. Si presuppone che anche al Milan, se verrà accontentato sul mercato, possa pensare di riproporre le stesse idee tattiche ammirate allo Sporting Lisbona, con cui ha vinto due campionati portoghesi in due anni, e inespresse, anche per vicissitudini caratteriali interne allo spogliatoio, al Manchester United.

 

 

Rosa, le scelte

Il modulo preferito è il 3-4-2-1 o il 3-4-3 a seconda della tipologia di calciatori da schierare dietro la punta. Ecco, la punta: è altamente fondamentale nell’economia del gioco di Amorim; allo Sporting Lisbona, Gyokeres - non uno qualunque - faceva moltissimo lavoro sia in fase di pressing che per allungare la squadra in verticale, oltre che in zona gol: dal mercato, il portoghese dovrà ricevere un 9 di alta fattura. Alle sue spalle, Amorim preferisce calciatori tutto fare: esterni sì, ma anche trequartisti; Pulisic e Nkunku sembrano adatti a questo calcio. Su Leao si dovranno fare valutazioni diverse, esulanti dai discorsi tattici.

Gli esterni e i movimenti

Una mano servirà sull’esterno sinistro: Bartesaghi non spinge come Amorim vorrebbe. In difesa, il portoghese predilige uomini che sappiano impostare: Tomori dovrebbe essere sostituito da un profilo più all’altezza, soprattutto con la palla tra i piedi. Si diceva dell’interpretazione: in fase di possesso, i due esterni di centrocampo con Amorim si alzano sulla linea degli attaccanti aggiungendosi ai tre giocatori offensivi. 3-1-6, in pratica.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Milan, Amorim è il nuovo allenatoreEcco il nuovo organigramma del Milan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS