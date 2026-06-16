Come giocherà il Milan di Amorim: esterni alti e sulla linea d’attacco
Nel calcio moderno, i moduli contano il giusto, perché è l’interpretazione che fa la differenza. E Ruben Amorim, che è un tipo di allenatore dalle idee molto avveniristiche, segue la scia dei suoi colleghi-coetanei: gioco offensivo, possesso palla per il necessario, tanto pressing e punti di forza sugli esterni. Si presuppone che anche al Milan, se verrà accontentato sul mercato, possa pensare di riproporre le stesse idee tattiche ammirate allo Sporting Lisbona, con cui ha vinto due campionati portoghesi in due anni, e inespresse, anche per vicissitudini caratteriali interne allo spogliatoio, al Manchester United.
Rosa, le scelte
Il modulo preferito è il 3-4-2-1 o il 3-4-3 a seconda della tipologia di calciatori da schierare dietro la punta. Ecco, la punta: è altamente fondamentale nell’economia del gioco di Amorim; allo Sporting Lisbona, Gyokeres - non uno qualunque - faceva moltissimo lavoro sia in fase di pressing che per allungare la squadra in verticale, oltre che in zona gol: dal mercato, il portoghese dovrà ricevere un 9 di alta fattura. Alle sue spalle, Amorim preferisce calciatori tutto fare: esterni sì, ma anche trequartisti; Pulisic e Nkunku sembrano adatti a questo calcio. Su Leao si dovranno fare valutazioni diverse, esulanti dai discorsi tattici.
Gli esterni e i movimenti
Una mano servirà sull’esterno sinistro: Bartesaghi non spinge come Amorim vorrebbe. In difesa, il portoghese predilige uomini che sappiano impostare: Tomori dovrebbe essere sostituito da un profilo più all’altezza, soprattutto con la palla tra i piedi. Si diceva dell’interpretazione: in fase di possesso, i due esterni di centrocampo con Amorim si alzano sulla linea degli attaccanti aggiungendosi ai tre giocatori offensivi. 3-1-6, in pratica.