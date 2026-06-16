Come giocherà il Milan di Amorim: esterni alti e sulla linea d’attacco

Nel calcio moderno, i moduli contano il giusto, perché è l’interpretazione che fa la differenza. E Ruben Amorim, che è un tipo di allenatore dalle idee molto avveniristiche, segue la scia dei suoi colleghi-coetanei: gioco offensivo, possesso palla per il necessario, tanto pressing e punti di forza sugli esterni. Si presuppone che anche al Milan, se verrà accontentato sul mercato, possa pensare di riproporre le stesse idee tattiche ammirate allo Sporting Lisbona, con cui ha vinto due campionati portoghesi in due anni, e inespresse, anche per vicissitudini caratteriali interne allo spogliatoio, al Manchester United.