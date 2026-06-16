Amorim è il nuovo allenatore del Milan: ha firmato, presto l'ufficialità
Ormai ci siamo, Ruben Amorin è il nuovo allenatore del Milan. L'ex Manchester United ha firmato il contratto che lo legherà al club rossonero per le prossime due stagioni. Manca ancora l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma ormai è tutto deciso. L'allenatore portoghese ha scalzato la concorrenza di Glasner, sedotto e abbandonato dal Milan dopo giornate di colloqui intensi, che però non hanno portato all'accordo finale. Amorim ha già compiuto il primo atto di fede nei confronti della società rossonera, per la quale ha rinunciato all’anno di emolumenti per sé e il suo staff che avrebbe dovuto ricevere dallo United dopo il licenziamento.
Le cifre del contratto di Amorim al Milan
Si attende, dunque, soltanto il comunicato ufficiale del Milan. Intanto però ecco le cifre del contratto biennale che legherà Amorim ai rossoneri: l’accordo totale è stato trovato su una base di 3,2 milioni più bonus a obiettivi. Il primo è il raggiungimento di un posto nelle prime quattro posizioni che portano in Champions League, l’altro invece sul percorso in Europa League.
Il palmarès di Amorim
Amorim ha cominciato ad allenare nel 2018-2019 guidando il Casa Pia, squadra portoghese. Da lì in poi Braga, Sporting Lisbona e Manchester United, che nel 2024 pagò quasi 11 milioni di euro per portarlo in Premier League. In carriera da allenatore ha vinto tre Coppe di Lega in Portogallo, due campionati portoghesi e una Supercoppa di Portogallo.