Amorim è il nuovo allenatore del Milan: ha firmato, presto l'ufficialità

Ormai ci siamo, Ruben Amorin è il nuovo allenatore del Milan. L'ex Manchester United ha firmato il contratto che lo legherà al club rossonero per le prossime due stagioni. Manca ancora l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma ormai è tutto deciso. L'allenatore portoghese ha scalzato la concorrenza di Glasner, sedotto e abbandonato dal Milan dopo giornate di colloqui intensi, che però non hanno portato all'accordo finale. Amorim ha già compiuto il primo atto di fede nei confronti della società rossonera, per la quale ha rinunciato all’anno di emolumenti per sé e il suo staff che avrebbe dovuto ricevere dallo United dopo il licenziamento.