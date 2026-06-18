Se questo è il Milan: caos totale, Cardinale spiazzato dai no di Krosche e Hardung. E il ruolo di Ibrahimovic...

MILANO - Neanche il tempo di godersi qualche raggio di sole dopo il comunicato ufficiale dell ’arrivo di Ruben Amorim (è intervenuto a riguardo anche il presidente Scaroni : «So che Cardinale seguiva da tempo Amorim, un allenatore che guardava con g ande interesse. Io poi confido che Gerry abbia un suo magic touch nella scelta degli uomini, lo ha dimostrato tante volte nella sua vita e spero che anche questa volta sia davvero un magic touch. Ho fiducia che inizierà tutto su un piede nuovo») che il Milan è già ricaduto nella tempesta più nera , clima tipico dell’ultimo mese e, più in generale, di tutto il quadriennio targato RedBird . Nella giornata di ieri, infatti, da Francoforte è arrivata una doccia freddissima : Markus Krosche e Timmo Hardung non diventeranno rispettivamente il nuovo Head of Football e il nuovo direttore sportivo del Milan ; la decisione è stata presa dalla proprietà dell’Eintracht , la quale, comunque, non ha ricevuto particolari sollecitazioni dai due dirigenti . E il club rossonero, dopo il rifiuto di Rangnick , deve fare i contri con due altri no davvero molto pesanti .

La convinzione di Cardinale

Eppure, tra gli Stati Uniti e via Aldo Rossi a Milano, c’era la certezza, quasi totale, di aver potuto inserire a breve i due nomi dei tedeschi nell’organigramma sportivo rossonero. Un esempio pratico: prima di proporre i documenti da firmare ad Amorim, un passaggio sul suo nome è stato fatto anche con Krosche, che ha avallato la scelta dell’allenatore portoghese. In sostanza, l’allenatore del Milan è stato scelto (anche) dal direttore tecnico di un altro club. Gerry Cardinale avrebbe voluto affidare a Krosche - e prima ancora a Rangnick - il progetto di ricostruzione rossonero, dandogli in mano le chiavi della prima squadra e del coordinamento del settore giovanile. Non si erano fatti i conti con il Francoforte e, probabilmente, le garanzie che si avevano con lo stesso Krosche non erano così scolpite nella pietra.

Krosche, Hardung e i motivi del no al Milan

Già, perché, tra le motivazioni che rimbalzano dalla Germania, vi è anche la richiesta da parte del dirigente tedesco di non volere interferenze, durante il proprio operato in rossonero, da parte di consulenti esterni al management stesso; tradotto esplicitamente: le ingerenze di Ibrahimovic non sarebbero state ben accette. Evidentemente, Krosche ha capito che, nel Milan attuale, è uno scenario non plausibile e, nel corso dell’incontro di ieri tra la proprietà dell’Eintracht e la dirigenza, non ha spinto in alcun modo per il suo lasciapassare. Anche il Francoforte, dal canto suo, non ha gradito le mosse del Milan: si registra irritazione per le tempistiche, con la nuova stagione sportiva ormai alle porte, e per la prassi, considerata subdola con il presunto accordo raggiunto con il diretto interessato senza passare, per educazione e rispetto, dal club. Da tutto ciò, dunque, la decisione di non lasciar partire Krosche e Hardung nemmeno sotto pagamento di un indennizzo milionario.

Milan, e ora?

Cardinale e Ibrahimovic si ritrovano, perciò, con il cerino in mano, al secondo no in una settimana dalla persona scelta a capo del progetto di rilancio rossonero. Due episodi gravissimi con conseguenze altrettanto pesanti. La ricerca dovrà ricominciare e anche in fretta. Difficile, a questo punto della stagione, andare a prendere un dirigente sotto contratto con un altro club; più facile cercare, sempre tra gli stranieri, nel mercato svincolati. Tra questi, per esempio, vi è il direttore sportivo Devin Ozek, ex Bayer Leverkusen e Fenerbahce, al quale, però, andrebbe affiancato un dirigente più in alto in grado per la gestione dell’area sport. Sotto la tempesta più nera.