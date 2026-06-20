Le prime chiamate e la cura della lingua italiana: Amorim si prepara al raduno del Milan

Ruben Amorim sta provando a fare le cose per bene. Dopo l’esperienza molto negativa al Manchester United , d’altronde, non può rischiare di buttar via la seconda grande occasione della carriera. A soli 41 anni. Il Milan è un club in difficoltà, come lo erano i Red Devils, ed è ancora senza dirigenza sportiva, come mai successo di recente in un club così prestigioso, ma il lavoro dell’allenatore può e deve cominciare anche senza tutti i supporti al loro posto. Non si può fare diversamente, anche perché di tempo non ce n’è moltissimo.

Amorim può abbracciare un ruolo di ampio respirto

Il contratto che lo legherà per i prossimi tre anni (più uno di opzione) al Milan è stato firmato martedì e già da mercoledì il tecnico portoghese si è reso operativo per iniziare concretamente il suo lavoro da mister. O da manager, come piace a lui definirsi. Una sua frase storica sull’argomento aveva fatto infuriare lo United: «Io sono qui per fare il manager, non semplicemente l'allenatore». Fu esonerato qualche ora dopo. Al Milan, però, i patti potrebbero essere chiari sin dall’inizio: approfittando della - forse momentanea - assenza dei dirigenti sportivi della prima squadra, Amorim potrebbe abbracciare un ruolo di più ampio respiro, comprendente anche consigli, valutazioni e giudizi sul calciomercato e sulla strada da intraprendere nel percorso sportivo del club. D’altronde, gli è stato fatto un contratto di quattro anni complessivi: da parte della proprietà RedBird c’è ampia fiducia che possa essere lui l’allenatore del presente e del futuro rossonero. Quindi bisognerà assolutamente ascoltarlo. E, tra l’altro, Amorim è un tecnico che più di altri ha bisogno di determinati calciatori con determinate caratteristiche per riuscire a sviluppare come vorrebbe il suo gioco.

Amorim ha contattato ogni giocatore

Intanto, il portoghese sta cominciando a studiare quelli che ha a disposizione. Nelle sue prime ore da allenatore milanista, si è fatto dare dal team manager Marangon la lista completa dei numeri di telefono dei calciatori in rosa; tra chiamate e messaggi, li ha contattati ad uno ad uno, spiegando loro una bozza della sua idea di calcio e, soprattutto, interessandosi al loro stato d’animo attuale. Particolare attenzione a chi è impegnato al Mondiale: partecipare ad un torneo così importante rende tutto il resto secondario e Amorim ha avuto buona cura nel non tempestare eccessivamente chi è negli Stati Uniti. Un «Piacere, mi presento. Come stai?» che vale più di mille parole. E che è un ottimo modo per iniziare come si deve un rapporto professionale.

Nel mirino il prossimo raduno

Chiamate e messaggi sono stati effettuati anche verso le figure responsabili della squadra a Milanello, come team manager e staff medico. Tra fine mese e inizio luglio, poi, il portoghese sarà fisicamente nel centro sportivo di Carnago per familiarizzare con la struttura e per iniziare a preparare in maniera concreta il raduno del 13 luglio, anticipato il giorno prima dalle ore dedicate ai test fisici dei calciatori convocati. Una particolarità: Amorim sta cercando di scrivere i messaggi in italiano, in modo da presentarsi alle prime conferenze e ai primi allenamenti con una minima conoscenza della lingua nostrana. Vuole, insomma, fare le cose per bene.