"Cardinale, devi ascoltare i milanisti": a Gallipoli il grande raduno con Serginho

Dal 25 maggio, il Milan vive una situazione surreale, sospeso nel vuoto dell'indecisionismo di Cardinale, mentre Ibrahimovic, suo plenipotenziario, commenta il mondiale negli Usa e la società non ha ancora un amministratore delegato. Tant'è vero che, nel frattempo, il Cda ha conferito al consigliere Massimo Calvelli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Calvello è il braccio destro di Cardinale, può autorizzare operazioni p