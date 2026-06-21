"Cardinale, devi ascoltare i milanisti": a Gallipoli il grande raduno con Serginho

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Dal 25 maggio, il Milan vive una situazione surreale, sospeso nel vuoto dell'indecisionismo di Cardinale, mentre Ibrahimovic, suo plenipotenziario, commenta il mondiale negli Usa e la società non ha ancora un amministratore delegato. Tant'è vero che, nel frattempo, il Cda ha conferito al consigliere Massimo Calvelli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Calvello è il braccio destro di Cardinale, può autorizzare operazioni p
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