Il Milan su Jackson: la formula giusta per l'accordo

MILANO - Nei colloqui con Gerry Cardinale e con il comitato tecnico che dovrà assisterlo, Ruben Amorim è stato molto chiaro sull’acquisto di un’attaccante funzionale alla sua filosofia di gioco. Nel suo modulo non si può sbagliare la punta , come invece accade da anni in casa Milan . L’ultimo vero attaccante, che ha fatto la differenza in termini di gol e gioco per la squadra, è stato Olivier Giroud, arrivato però già a fine carriera. Nella scorsa stagione i numeri del reparto offensivo sono stati disastrosi, ecco perché il manager portoghese ha chiesto un investimento importante per il terminale offensivo del suo 3-4-2-1. Sono giorni di studio, seppur lontano da Milanello, per l’ex allenatore del Manchester United, pronto a sbarcare a inizio luglio e preparare poi il raduno del giorno 13 al centro sportivo di Carnago.

Jackson, primi sondaggi

Sulla lista c’è sicuramente Nicolas Jackson, punta senegalese di proprietà del Chelsea e in prestito lo scorso anno in Germania al Bayern Monaco. Il 25enne è tornato a Londra perché i bavaresi hanno deciso di non riscattarlo, ma lo fa con un campionato vinto, anche se non da protagonista, e con maggiore esperienza internazionale. Peculiarità che potrebbe interessare al Milan, a caccia di giocatori che sanno come funzionano le competizioni europee. Certo, non sarà la Champions, ma anche in Europa League servirà avanzare più possibile per motivi finanziari e sportivi.

La richiesta per Jackson

Dunque Jackson potrebbe fare al caso del Diavolo ma servirà trovare l’intesa giusta con il Chelsea dal punto di vista della formula e della spesa. Replicare un altro prestito oneroso con diritto di riscatto come fatto dal Bayern, può essere una strada, oppure inserire un obbligo a determinate condizioni, ecco il club rossonero dovrà presentarsi a Londra con le idee chiare. Inoltre con i Blues nelle ultime stagioni gli affari non sono mancati, anzi, la connessione col Milan è stata frequente. Basti pensare che quasi in ogni sessione di mercato i due club hanno collaborato per un’operazione di mercato. Nella scorsa estate Christopher Nkunku per quaranta milioni, in passato Joao Felix, Pulisic, Loftus-Cheek, Tomori, Giroud, Bakayoko e molte altre invece avvenute negli anni precedenti.

Jackson può funzionare

Jackson in Germania ha comunque segnato 8 reti in Bundesliga e altre 3 in Champions League, più un totale di quattro assist nelle due competizioni, nonostante il minutaggio sia stato limitato. Al Milan ci pensano, così come per Gonçalo Ramos del Psg. Il 25enne portoghese, attualmente impegnato al Mondiale, potrebbe essere un’idea, costosa, per il reparto offensivo ma servirebbe l’aiuto di Jorge Mendes. L’ultima operazione con il Milan realizzata dal potente agente internazionale è stata quella di Joao Felix, dove però i risultati non sono stati positivi e infatti alla fine il portoghese non è stato riscattato dal club rossonero. Ramos è un nome che metterebbe d’accordo molti componenti della società, ma è un affare difficile che potrebbe coinvolgere più squadre, e in Diavolo ad oggi sembra in ritardo rispetto a molte società che si sono mosse già qualche settimana fa. Anche l’Atletico Madrid sembra essere interessato a Ramos, ma una decisione definitiva verrà presa solamente al termine della Coppa del Mondo.