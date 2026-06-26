L’America chiama Pulisic, super offerta dal New York City. E Amorim parla con Leao…

MILANO - Il Milan vuole prendere un attaccante di livello internazionale durante il mercato estivo e nelle scorse ore c’è stata la prima offerta al Psg per Gonçalo Ramos , punta portoghese in questo momento impegnato al Mondiale. Il giro d’affari è gestito dal potente agente Jorge Mendes, che in questa estate vorrebbe spostare Ramos da Parigi. Il Diavolo si è mosso ufficialmente sia con il procuratore, per discutere le cifre dell’ingaggio, ma soprattutto con il club francese. Ramos è il preferito di Amorim, soprattutto per caratteristiche e il fatto che parlino la stessa lingua potrebbe essere una carta vincente per l’operazione. Un primo passo è stato fatto, ma i rossoneri non sono gli unici che hanno messo gli occhi sul 25enne portoghese. Infatti Ramos interessa a più società in Europa e servirebbe una proposta economica convincente per bruciare la concorrenza, una questione anche di tempistiche e di rapidità. Intanto la trattativa è cominciata, e nelle prossime ore si comprenderà la risposta del Paris Saint-Germain, che inizialmente avrebbe chiesto circa 50 milioni per il giocatore ex Benfica che ha conquistato la Champions League ma non con un ruolo da protagonista.

Proposte

C’è attenzione anche per le uscite e qualche proposta sta cominciando ad arrivare. Dagli Usa sono convinti che il New York City possa seriamente tentare Christian Pulisic con una super offerta da 10 milioni di dollari a stagione per cinque anni. Tuttavia il Diavolo non vuole cedere il giocatore, lo ritiene indispensabile per motivi tecnici ma anche di marketing. Alla proprietà americana fa gioco avere in rosa un elemento fortemente conosciuto in patria come Pulisic. Al momento però non ci sono stati contatti per tentare di prolungare il contratto.

Sondaggi

Ieri sono circolate voci di una trattativa avanzata tra il Milan e il Porto per Santiago Gimenez, in verità il giocatore interessa ai portoghesi, che hanno preso informazioni sul messicano, ma ancora non è partita nessuna proposta. Lo stesso Gimenez ha chiesto di mettere in standby tutte le opzioni per concentrarsi sul Mondiale: «L’accordo che abbiamo preso era di non parlarmi di nulla finché sarò qui con la mia nazionale».

Contatto Amorim-Leao

Primo contatto tra il tecnico portoghese Ruben Amorim e il connazionale Rafael Leao. Nelle scorse ore c’è stata una prima telefonata cordiale e di conoscenza tra l’allenatore e l’attaccante, che comunque resta in uscita.