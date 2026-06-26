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venerdì 26 giugno 2026
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“Amorim come Sacchi, il Milan deve centrare la Champions": l'intervista a Filippo Galli

Il commento dell'ex calciatore rossonero sul nuovo allenatore portoghese e non solo. Su Leao: "La soluzione migliore sarebbe separarsi"
Antonio Vitiello
1 min
TagsGalliMilanAmorim
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Quindici stagioni al Milan, una valanga di trofei vinti tra cui tre Champions League e cinque scudetti, Filippo Galli da conoscitore di calcio e settori giovanili ha approvato l’arrivo in rossonero di

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