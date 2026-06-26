“Amorim come Sacchi, il Milan deve centrare la Champions": l'intervista a Filippo Galli

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Quindici stagioni al Milan, una valanga di trofei vinti tra cui tre Champions League e cinque scudetti, Filippo Galli da conoscitore di calcio e settori giovanili ha approvato l’arrivo in rossonero di Sblocca tutta l'intervista esclusiva - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
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