Milan, arriva l'ufficialità: Calvelli è il nuovo Ceo. Cardinale: "Vogliamo vincere"

Massimo Calvelli è il nuovo CEO del Milan . Ad annunciarlo è stato il club rossonero attraverso un comunicato ufficiale. L'annuncio è arrivato nella giornata in cui Gerry Cardinale era presente a Casa Milan per impegnarsi in prima persona nella costruzione del club del futuro . Il Milan ha inoltre aggiunto: "Oltre al ruolo di CEO di AC Milan, Calvelli manterrà gli incarichi di CEO International di RedBird Development Group e Operating Partner di RedBird Capital Partners " .

Calvelli CEO del Milan: il comunicato del club

"AC Milan annuncia la nomina di Massimo Calvelli a Chief Executive Officer". Si apre così il comunicato del Milan, che prosegue: "Calvelli porta nel Club una grande esperienza di leadership internazionale nel mondo dello sport, con una profonda competenza nello sviluppo e nella crescita di organizzazioni sportive e piattaforme commerciali di riferimento a livello globale. Oltre al ruolo di CEO di AC Milan, Calvelli manterrà gli incarichi di CEO International di RedBird Development Group e Operating Partner di RedBird Capital Partners. La nomina riflette il modello distintivo di RedBird, che combina una visione di investimento di lungo periodo con competenze operative integrate per accelerare l'esecuzione della strategia". Calvelli, prima di ricoprire questo ruolo nel Milan, è stato Chief Executive Officer di ATP dal 2020 al 2025, mentre prima ha ricoperto ruoli di leadership in Nike, Wilson Sporting Goods e Amer Sports.

Cardinale: "Vogliamo giocare per vincere, non per non perdere"

All'interno del comunicato sono presenti anche le dichiarazioni di Gerry Cardinale, Founder e Managing Partner di RedBird Capital Partners e patron rossonero: "Da quando è entrato in RedBird lo scorso anno, Massimo si è distinto come leader e promotore di un modello organizzativo capace di valorizzare le persone e promuovere una cultura di collaborazione e professionalità. Massimo ha co-guidato il nostro investimento in AC Milan insieme al Partner di RedBird David Castelblanco, entrambi con riporto diretto a me. Il modello RedBird prevede spesso che i nostri leader assumano un ruolo operativo diretto all'interno dei nostri investimenti più importanti, per garantire un'esecuzione ai massimi livelli, soprattutto nelle fasi di cambiamento e innovazione. Nel corso dell'ultimo anno Massimo ha dimostrato di saper interpretare con efficacia questo ruolo, integrandosi pienamente nella realtà di AC Milan". Quindi Cardinale è stato esplicito: "Il mandato è chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda AC Milan, ma soprattutto in campo. Da oggi l'intera organizzazione del Club potrà beneficiare della sua presenza a tempo pieno, della sua determinazione e del senso di urgenza con cui lavorerà per riportare nel Club una cultura della vittoria e dei risultati".

Calvelli: "Responsabilità che affronto con la massima serietà"

Quindi, lo stesso Massimo Calvelli ha rilasciato delle dichiarazioni: "Guidare il Club in una fase decisiva del proprio percorso sportivo, in un momento altrettanto cruciale per l'intero calcio italiano, è una responsabilità che affronto con la massima serietà e con un profondo senso di urgenza. Il mandato ricevuto da Gerry è chiaro: riportare in AC Milan una cultura della vittoria e dei risultati, dentro e fuori dal campo, all'altezza della storia che questo Club rappresenta nel calcio europeo e dei suoi oltre 600 milioni di tifosi nel mondo. Nell'ultimo anno ho lavorato a stretto contatto con il senior management del Club in tutte le sue funzioni, maturando una conoscenza diretta di ciò che deve essere migliorato e innovato. Sono inoltre entusiasta di lavorare a stretto contatto con il nostro nuovo Head Coach Rúben Amorim e il suo staff, già pienamente integrati e al lavoro in piena sintonia con l'attuale leadership dell'area sportiva".