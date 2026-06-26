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"Era fatta per Ronaldo al Milan, poi...": il clamoroso retroscena raccontato da Mirabelli

La rivelazione dell'ex direttore sportivo rossonero: "Era il 2018. Cristiano era motivatissimo, voleva vincere l'Europa League"
3 min
TagsMilanCristiano RonaldoMirabelli
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Cristiano Ronaldo avrebbe potuto vestire la maglia del Milan nell'inverno del 2018. A raccontare questo clamoroso retroscena è stato l'ex direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli, intervenuto ai microfoni del canale di Carlo Pellegatti, svelando come la trattativa fosse arrivata a uno stadio molto avanzato prima di sfumare.

Cristiano Ronaldo è stato a un passo dal Milan: la rivelazione di Mirabelli

"La proprietà cinese ci chiese di fare un colpo a effetto. In quel periodo c’era Cristiano Ronaldo che aveva avuto problemi fiscali e delle problematiche al Real Madrid. Alla finale a Cardiff, Juve-Real Madrid, ci incontrammo con Jorge Mendes. Abbiamo messo su questa proposta che affascinò Cristiano Ronaldo. Lui voleva vincere l’Europa League, era motivatissimo".

"Avevamo raggiunto tutti gli accordi, poi..."

Secondo Mirabelli, l'intesa era stata raggiunta praticamente su tutti i fronti: "Avevamo raggiunto tutti gli accordi: con il Real, con Jorge Mendes per quanto riguarda il giocatore. Era tutto ok, dopo di che invece non passò: i cinesi (proprietà del Milan, ndr) si tirarono indietro". L'ex dirigente ha poi aggiunto alcuni dettagli economici dell'operazione: "Il Real Madrid voleva 100 milioni di euro, ma si potevano fare discorsi diversi e la cifra poteva abbassarsi. Certo, Ronaldo aveva uno stipendio non indifferente. Non vorrei sbagliarmi, ma tutto ciò avvenne nel gennaio del 2018, lo avremmo preso subito".

 

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