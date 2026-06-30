Milan, ufficiale l'acquisto di Gonçalo Ramos: investimento record per il club

Gonçalo Ramos è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan . A darne l'annuncio è stata la stessa società rossonera attraverso un comunicato. Per il cartellino dell'attaccante portoghese classe 2001 il Milan ha pagato 75 milioni di euro al Paris Saint-Germain , rendendolo così l'investimento più caro del club rossonero . Ramos ha firmato un contratto di cinque anni .

Ramos al Milan: contratto quinquennale per l'attaccante

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain FC. L'attaccante portoghese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031". Si apre così il comunicato del club rossonero con cui ha annunciato l'acquisto dell'attaccante, attualmente impegnato con il Portogallo ai Mondiali, il secondo della sua carriera, avendo già preso parte a quello in Qatar del 2022. "AC Milan rivolge a Gonçalo un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera".

Ramos al Milan dopo tre anni e 45 gol al Psg

Ramos arriva dal Paris Saint-Germain, club in cui militava dal 2023 e con cui ha segnato 45 gol in 131 presenze, vincendo tre Ligue1, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale FIFA e, soprattutto, due Champions League. Prima del Psg, l'attaccante ha vestito la maglia del Benfica, con cui ha vinto il campionato portoghese nel 2023. Adesso una nuova avventura, in Serie A, al centro dell'attacco del Milan di Ruben Amorim.

Il saluto di Ramos al Psg: "Lascio un pezzo del mio cuore"

Addio al Psg e parole al miele per il club francese. Questo il saluto di Gonçalo Ramos alla società parigina e ai suoi tifosi: "Oggi si chiude uno dei capitoli più significativi della mia carriera. Indossare la maglia del PSG è stato un privilegio e un onore che custodirò per sempre. Insieme abbiamo scritto una storia indimenticabile. Abbiamo vinto due titoli di Champions League e diversi altri trofei, condividendo momenti che rimarranno per sempre impressi nella memoria di tutti coloro che hanno preso parte a questo percorso". E poi ha aggiunto: "Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la dirigenza e, soprattutto, i tifosi. Grazie per aver creduto in me, per averci sostenuto nei momenti difficili e per aver festeggiato ogni vittoria con noi. Il vostro sostegno è stato fondamentale per ognuno dei nostri successi. Oggi vado via, ma lascio un pezzo del mio cuore in questo club. Il PSG sarà sempre casa mia e sarò orgoglioso di aver contribuito a scrivere un capitolo della sua storia. Grazie di tutto. Parigi occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello della mia famiglia".