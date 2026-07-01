Amorim chiede un difensore al Milan: Silva in salita, spunta Inacio

MILANO - Le difficoltà per arrivare ad Antonio Silva , ventiduenne del Benfica, hanno portato il Milan a spostare il mirino su altri difensori centrali. Uno dei giocatori che Ruben Amorim vorrebbe a tutti i costi in rossonero è Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, elemento di livello internazionale e tra i più bravi ad interpretare la difesa a tre. Il portoghese oltre ad essere stato un fedelissimo di Amorim ai tempi dello Sporting, condivide con il tecnico anche la stessa agenzia di procuratori. Il prezzo è molto alto, tra i 40-45 milioni di euro , e solitamente lo Sporting è una bottega carissima, ma ci sono margini di poterci riuscire perché il giocatore sarebbe interessato al passaggio in rossonero. La chiamata di Amorim c’è già stata, ora però bisogna lavorare all’intesa economica con la società portoghese. Inoltre ha un contratto fino al 30 giugno 2030 e per lo Sporting è un giocatore importantissimo.

Inacio, aspetto tecnico

Il 24enne sarebbe l’acquisto ideale per la difesa a tre del Diavolo, potrebbe occupare tutte le posizioni e sarebbe uno dei giocatori capaci d’impostare in retroguardia. Potrebbe essere utilizzato anche in uno schieramento a quattro, e questo permetterebbe all’allenatore di avere in rosa un giocatore molto duttile. Difensore moderno, mancino naturale bravo nella conduzione del pallone e nella lettura tattica, sarebbe la scelta preferita di Amorim sia per ragioni tecniche ma anche per un certo feeling maturato nell’esperienza allo Sporting. Infatti insieme hanno lavorato quattro stagioni e vinto quattro trofei, tra cui due campionati. Gonçalo Inacio con la maglia biancoverde ha collezionato 259 presenze in carriera, e ha segnato 24 reti. Nell’anno passato è stato protagonista con 45 match disputati e 3 gol.

Alternative Milan in Premier

Le alternative si trovano in Premier League. Il primo è l’inglese John Stones, da oggi libero dal contratto con il Manchester City. Qualche sondaggio c’è stato ma il centrale della nazionale chiede delle cifre elevate per l’ingaggio. Ci pensano infatti club arabi. Oppure Lisandro Martinez del Manchester United, anche lui ha lavorato in passato con Amorim, nell’avventura sfortunata con i Red Devils, prima del licenziamento. Martinez è attualmente impegnato in nazionale ed è campione del Mondo in carica dopo il successo al Mondiale 2022 con l’Argentina. Lisandro però ha subito un brutto infortunio al crociato in passato e spesso è costretto a fermarsi per acciacchi fisici. A favore del Milan c’è un contratto che scade nel 2027, dunque una condizione più favorevole rispetto a Gonçalo Inacio. E’ un giocatore di maggiore esperienza, ormai 28enne, e per Amorim è una valida alternativa agli altri nomi. Pure per lui la richiesta economica si aggira sui quaranta milioni di euro, ma con margini di trattativa.

Offerto Gabriel al Milan

Tra i vari difensori proposti al Milan nelle ultime ore c’è anche Tiago Gabriel del Lecce, reduce da una stagione buona in Puglia, fatta da 37 presenze e due reti in campionato. Il portoghese da poco ha scelto Jorge Mendes come procuratore e questo potrebbe essere un fattore in più. Il prezzo stabilito dal Lecce non è basso, ma sui 30 milioni l’operazione si potrebbe anche concludere. Al momento l’affare è stato messo in standby in attesa di valutare le altre opportunità di mercato.