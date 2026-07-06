Milan, Amorim sbarca e lancia la sfida: "Mi ero promesso meno problemi, eppure eccomi qua"

Ruben Amorim è pronto a iniziare la sua avventura sulla panchina del Milan. Il nuovo allenatore rossonero è atterrato all’aeroporto di Linate e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, mostrando entusiasmo e consapevolezza per la nuova sfida che lo attende. "Sono molto felice. È un onore essere qui, è una grande sfida per me", ha dichiarato Amorim. Il tecnico portoghese ha poi spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta del Milan. "Perché ho scelto i rossoneri? In una mia vecchia intervista dicevo che questo è un club speciale per me. Dopo l'ultima volta al Manchester United mi sono detto di scegliere sfide meno impegnative, eppure eccomi qua", ha aggiunto ridendo. Amorim ha quindi ribadito le ambizioni con cui comincia la sua esperienza alla guida dei rossoneri: "Sono orgoglioso di essere qua, ora voglio lavorare con il mio staff e i miei giocatori. Se sono qui per vincere? Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Abbiamo tanto da fare, ma se sei l'allenatore del Milan devi giocare per vincere".