Amorim sbarca a Milano e il mercato si infiamma: offerta al rialzo per Gila, e poi…

Il primo giorno di Ruben Amorim a Milano è stato carico di emozioni. Il tecnico portoghese è atterrato ieri pomeriggio alle 14.10 all’aeroporto di Linate e si è presentato subito con una frase in italiano ai cronisti presenti sul posto. Un bel segnale, non scontato, di un tecnico che in queste settimane di attesa si è preparato per lo sbarco in città. «Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l’allenatore del Milan», ha detto l’allenatore 41enne, rivelando il motivo della scelta di accettare il club rossonero: «Se vedi una mia vecchia intervista dicevo che questo è un club speciale per me. È una grande sfida. Dopo l’ultima volta (al Manchester United, ndr) mi sono detto di scegliere sfide meno impegnative, eppure eccomi qua (ride, ndr), è una sfida ancora più grande», ha aggiunto il mister portoghese. «Ma sono orgoglioso di essere qua, ora voglio lavorare con il mio staff e i miei giocatori… Sono veramente felice di essere qui». Amorim è arrivato a Milano con la motivazione di vincere e di mettersi alle spalle una brutta esperienza allo United, e soprattutto lo farà senza nascondersi: «Sono venuto qui per vincere? Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Abbiamo tanto da fare, ma se sei l’allenatore del Milan devi giocare per vincere». Insomma un approccio subito chiaro, senza giri di parole, e un messaggio lanciato pure a tutte le altre formazioni di serie A. Amorim poi si è recato nella sede rossonera per visitare la struttura e il museo, successivamente ha messo piede anche a San Siro. Oggi pomeriggio invece avrà un primo approccio con il centro sportivo di Milanello, e domani alle 15.00 sarà il giorno della presentazione in conferenza stampa.