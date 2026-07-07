Amorim sbarca a Milano e il mercato si infiamma: offerta al rialzo per Gila, e poi…
Il primo giorno di Ruben Amorim a Milano è stato carico di emozioni. Il tecnico portoghese è atterrato ieri pomeriggio alle 14.10 all’aeroporto di Linate e si è presentato subito con una frase in italiano ai cronisti presenti sul posto. Un bel segnale, non scontato, di un tecnico che in queste settimane di attesa si è preparato per lo sbarco in città. «Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l’allenatore del Milan», ha detto l’allenatore 41enne, rivelando il motivo della scelta di accettare il club rossonero: «Se vedi una mia vecchia intervista dicevo che questo è un club speciale per me. È una grande sfida. Dopo l’ultima volta (al Manchester United, ndr) mi sono detto di scegliere sfide meno impegnative, eppure eccomi qua (ride, ndr), è una sfida ancora più grande», ha aggiunto il mister portoghese. «Ma sono orgoglioso di essere qua, ora voglio lavorare con il mio staff e i miei giocatori… Sono veramente felice di essere qui». Amorim è arrivato a Milano con la motivazione di vincere e di mettersi alle spalle una brutta esperienza allo United, e soprattutto lo farà senza nascondersi: «Sono venuto qui per vincere? Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Abbiamo tanto da fare, ma se sei l’allenatore del Milan devi giocare per vincere». Insomma un approccio subito chiaro, senza giri di parole, e un messaggio lanciato pure a tutte le altre formazioni di serie A. Amorim poi si è recato nella sede rossonera per visitare la struttura e il museo, successivamente ha messo piede anche a San Siro. Oggi pomeriggio invece avrà un primo approccio con il centro sportivo di Milanello, e domani alle 15.00 sarà il giorno della presentazione in conferenza stampa.
Amorim il manager: protagonista nelle trattative per Ramos e Gila
Amorim non è un semplice tecnico ma un vero e proprio manager. Il club ha deciso di metterlo al centro di tutto e sarà lui a prendere le decisioni pure sul mercato. E’ stato protagonista per l’arrivo di Gonçalo Ramos e ci ha messo del suo pure per l’accordo con Mario Gila. Il difensore spagnolo dovrebbe essere il prossimo acquisto del Milan. Nei giorni scorsi il 25enne ha trovato un accordo a cinque milioni di euro per i prossimi cinque anni e ora si lavora per definire la cifra finale con la Lazio. Nell’affare potrebbe rientrare pure una contropartita tecnica. L’agente di Gila ieri è arrivato a Roma per trattare con Claudio Lotito ma la Lazio non vuole scendere sotto i 30 milioni e ci sarà bisogno di una nuova proposta per ritoccare l’offerta. Le parti si risentiranno, con i rossoneri che preparano un’offerta al rialzo rispetto ai 25 milioni presentati inizialmente.
Milan a lavoro per Gonçalo Inacio. Gimenez resta sul mercato
I rossoneri stanno lavorando anche su Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, uno dei preferiti di Amorim per il reparto arretrato. In attacco invece è stato offerto Konstantinos Karetsas del Genk, la cui valutazione però supera i trenta milioni. Il diciottenne greco, con cittadinanza belga, è legato da un contratto fino al 2029 e i rossoneri lo valuteranno per acquistare un altro trequartista. Resta sul mercato in uscita l’attaccante messicano Santiago Gimenez, infortunatosi alla caviglia durante la partita dei Mondiali contro l’Inghilterra. Gli esami hanno escluso fratture ma hanno confermato una forte distorsione. Si cercherà una sistemazione sul mercato europeo.