Il Milan trema, Pulisic finisce il Mondiale deluso e infortunato: le condizioni

La situazione sull'infortunio dell'attaccante rossonero

Nel post gara del match che ha di fatto sancito la fine della stagione del 27enne americano, Christian Pulisic parla di un problema fisico che, naturalmente, mette in ansia anche Amorim, fresco neo allenatore del Milan. Costretto a lasciare il campo al 59° minuto per un infortunio alla caviglia destra, il nativo della Pennsylvania si è aperto ai giornalisti descrivendo il suo malessere fisico e mentale: "Mi sono slogato completamente la caviglia e il ginocchio in un'unica azione. Pazienza, avrò tempo per riposare, ma mi dispiace aver chiuso così". Poi aggiunge: " Durante la preparazione pre-Mondiale mi sono sentito davvero bene, pensavo di essere al top della forma e invece sono deluso perché non sono riuscito ad aiutare la squadra a fare il salto di qualità che era necessario per battere una squadra così forte. Sono deluso da me stesso, ma cercherò di rimanere positivo.Ho fatto molte cose buone così come la squadra". Sarà dunque tempo di vacanze per l'attaccante del Diavolo, con Amorim che lo attende per il ritiro estivo che comincerà, per i non partecipanti al Mondiale, il 12 luglio. Non ha nascosto la volontà di volersi riposare, trascorrere tempo in famiglia e staccare momentaneamente dal calcio per farsi trovare pronto nella preparazione pre-campionato dei rossoneri. Nel frattempo continuano a circolare dagli USA voci su suo un possibile ritorno in patria con il New York FC, disposto ad offrire addirittura 10 milioni di euro a stagione per strappare l'ala al Milan.