Amorim si presenta al Milan: "L'obiettivo è dominare il campionato. Allegri? Lo rispetto, ma..."
Inizia l'era Amorim al Milan. L'allenatore portoghese, arrivato a Milano nei giorni scorsi, si è presentato in conferenza stampa: "Mi voglio scusare perché non parlo italiano, è importante per me impararlo quanto prima. Per me è un onore essere qui, sento la città fatta di persone che ci seguono. Adoro Milanello, è strepitoso: qualcuno mi dice che è vecchio, ma c'è tutto quello che serve. Il personale che ho incontrato è assolutamente strepitoso. Mi sento a casa, è un grande piacere essere qui". Poi, sul Milan del passato con il quale è cresciuto: "Ho guardato tantissimo il Milan di Arrigo Sacchi, ha portato tantissime nuove idee di calcio. Il passato del Milan vanta calciatori straordinari, ma si fa riferimento sempre alla squadra, a tutte le persone. Scegliere solo un ricordo è difficile, seguo il Milan da quando ero giovane. Ho grandi ricordi del Milan e sento la responsabilità. Il campionato è difficile da vincere, ma noi siamo qui per farlo. Sarà una bella sfida".
Milan, la conferenza di Amorim
Ad Amorim è stato chiesto perché avesse scelto di allenare il Milan: "Non solo per il nome, ma perché dopo gli incontri ho capito la rivoluzione in atto. Dopo la prima riunione mi era già scattato in testa qualcosa, il team ha dei valori e io voglio difenderli. Ho avuto diversi incontri con il team. Quando senti che hai le persone giuste attorno a te e quando hai una certa eredità attorno a te, sono elementi che compongono la sfida che voglio raccogliere". Sui suoi predecessori portoghesi: "Ho scambiato delle idee, conosco bene Fonseca e con Conceiçao eravamo rivali anni fa. Ma io voglio fare le cose con le mie idee, io devo vedere la situazione davanti ai miei occhi. Quando ho iniziato le varie riunioni mi sono fatto tante domande e ho ricevuto le risposte che volevo sentire, mi sento a mio agio" . Parlando di un altro connazionale: "Un approccio alla Mourinho? No io sono completamente diverso. Ho imparato moltissimo da lui, ma quando sei un allenatore non si può copiare nessuno. Ci sono io dentro, c'è tanto rispetto tra noi. Io ho sbagliato a Manchester, posso imparare tantissimo".
"Vogliamo dominare il campionato e arrivare alla seconda stella"
Amorim prosegue: "So benissimo che è una sfida, ma c'è sempre più qualcosa di uno slogan, vuol dire appartenere alla storia. Questo è il tipo di sfida di cui sono alla ricerca. Sono felice, anche solo per averci provato. Allo Sporting ero più giovane, ora ho fame di farcela. Credo in questa struttura. Credo che le cose andranno bene anche qui". Gli obiettivi da allenatore del Milan sono chiari: "Vogliamo vincere la seconda stella: so che sarà dura, ma ora è difficile dire quale sarà la stella numero uno. Ora l'obiettivo è quello di dominare il campionato". Sulla situazione dell'ambiente: "So che può essere dura per i tifosi uscire da questa situazione. Ancora prima della prima riunione ho studiato tutto l'ambiente dopo quanto successo lo scorso anno. Ho chiesto subito come risolvere la cosa, e la risposta è stata eccellente. In questo momento devo convincere i tifosi e bisogna farlo lavorando. Non voglio prendere in giro nessuno, non si sistemerà tutto in un attimo. Non farò la cosa migliore per me, ma con gli errori del passato farò del meglio per il Milan. Non credo sia giusto promettere nulla, ma c'è la voglia di lavorare e le idee di gioco, ed è un punto di partenza".
Amorim su Modric: "Ci ho parlato, vogliamo tenerlo". Poi su Ramos...
Amorim è stato poi interpellato su Goncalo Ramos: "Non voglio parlare a livello individuale, non spetta a me scegliere perché è stato scelto. Si guarda la squadra, che ha eccellenti giocatori. Noi guardiamo il profilo, vediamo cosa c'è dietro. Credo molto in lui, l'avete visto il suo gol contro la Croazia. Basta vederlo per cinque minuti per capire tutto. Guardatelo giocare e vedete che si mangia 2/3 difensori contemporaneamente. Per me non è solo un giocatore, è un messaggio: guardate lui, è la squadra che vogliamo avere". Poi una postilla anche su Leao: "Anche lui ha giocato bene nel Mondiale. Sono felicissimo della squadra in generale". Rimanendo sui singoli: "Modric? Voglio tenerlo assolutamente, ho parlato con lui due volte. Se serve posso parlarci di nuovo, non mi stancherò. Se dovesse rimanere, non dico che giocherà tutte le partite, ma vogliamo contare su Modric per la prossima stagione". Sul mercato: "Ci sono giocatori che rimarranno con noi, come Chukwueze. A noi servono giocatori che sappiano fare l'1v1. Non ho idea di quello che accadrà, ma a me servono quei 5/6 giocatori che non erano in squadra e li avremo dalla pre stagione. Se hanno le caratteristiche che colmano i gap troveremo il posto nella rosa. Prima di guardare fuori guardiamoci bene dentro, facendo attenzione col denaro.
"Grande rispetto per Allegri, ma abbiamo idee diverse. Pulisic può fare la differenza"
Amorim ha parlato della gestione dello spogliatoio: "La cultura portoghese e quella italiana ha a che fre con ils entimento, il feeling e il contatto. Io sono quel tipo di allenatore. Il contatto con i giocatori è sempre da vicino, sarò sempre onesto con loro. Così si ottiene la fiducia dei giocatori. In questo momento penso di essere come voi, mi piace il lato umano. Abbiamo un team eccezionale, si stanno occupando veramente dei giocatori, abbiamo tutto sotto controllo. Poi serve anche altro, come la modalità di gioco più attraente possibile. Spero che il mio gioco al Milan si vedrà fin dall''inizio. Non possiamo cambiare tutto in un giorno, ma si convinceranno i tifosi lentamente. Ma a livello di gioco vado in quinta fin dal primo momento. Ho grande rispetto per Allegri ma non voglio parlare del passato. Io voglio vedere la squadra giocare dominando sull'avversario. Abbiamo idee diverse, ogni singolo allenatore ha le sue idee. Poi anche i giocatori me le daranno e io smusserò le mie". Su Pulisic: "Giocatore di grande talento. Si è infortunato al Mondiale, bisognerà valutarlo ma è perfetto per come è fatto il calcio in Italia. Può fare la differenza. Credo molto in lui ed è sostenuto da tutti qui".
Cardinale: "Vogliamo vincere, felici con Amorim"
Cardinale ha presentato così il nuovo allenatore del Milan: "Momento importante per il Milan. Avete visto qante cose sono state cambiate nell'ultimo mese. Per la prima volta da quando sono proprietario ci sarà molto di nuovo. Il primo punto che ho deciso di portare avanti è quello di guardare al meglio la posizione dell'allenatore. Abbiamo fatto sei mesi di meeting concentrati in un mese. Ho incontrato persone straordinarie. Tutto questo per riscotruire e rafforzare il raporto col tenico e il management. Noi vogliamo riportare il Milan all'altezza del suo passato. Dobbiamo tutti respirare quell'aria di giocare per vincere, quello deve essere il nostro stile. Vogliamo un alcio bello da seguire. Stop con il passato, ora sono qui con voi. Attorno a me c'è tutto un team con il quale ho lavorato insieme per arrivare a questa posizione. Ho preso le persone migliori per portarle all'interno del Milan. Le azioni che faremo parleranno da sole. Siamo felici di iniziare questo percorso con Amorim".
Inizia l'era Amorim al Milan. L'allenatore portoghese, arrivato a Milano nei giorni scorsi, si è presentato in conferenza stampa: "Mi voglio scusare perché non parlo italiano, è importante per me impararlo quanto prima. Per me è un onore essere qui, sento la città fatta di persone che ci seguono. Adoro Milanello, è strepitoso: qualcuno mi dice che è vecchio, ma c'è tutto quello che serve. Il personale che ho incontrato è assolutamente strepitoso. Mi sento a casa, è un grande piacere essere qui". Poi, sul Milan del passato con il quale è cresciuto: "Ho guardato tantissimo il Milan di Arrigo Sacchi, ha portato tantissime nuove idee di calcio. Il passato del Milan vanta calciatori straordinari, ma si fa riferimento sempre alla squadra, a tutte le persone. Scegliere solo un ricordo è difficile, seguo il Milan da quando ero giovane. Ho grandi ricordi del Milan e sento la responsabilità. Il campionato è difficile da vincere, ma noi siamo qui per farlo. Sarà una bella sfida".
Milan, la conferenza di Amorim
Ad Amorim è stato chiesto perché avesse scelto di allenare il Milan: "Non solo per il nome, ma perché dopo gli incontri ho capito la rivoluzione in atto. Dopo la prima riunione mi era già scattato in testa qualcosa, il team ha dei valori e io voglio difenderli. Ho avuto diversi incontri con il team. Quando senti che hai le persone giuste attorno a te e quando hai una certa eredità attorno a te, sono elementi che compongono la sfida che voglio raccogliere". Sui suoi predecessori portoghesi: "Ho scambiato delle idee, conosco bene Fonseca e con Conceiçao eravamo rivali anni fa. Ma io voglio fare le cose con le mie idee, io devo vedere la situazione davanti ai miei occhi. Quando ho iniziato le varie riunioni mi sono fatto tante domande e ho ricevuto le risposte che volevo sentire, mi sento a mio agio" . Parlando di un altro connazionale: "Un approccio alla Mourinho? No io sono completamente diverso. Ho imparato moltissimo da lui, ma quando sei un allenatore non si può copiare nessuno. Ci sono io dentro, c'è tanto rispetto tra noi. Io ho sbagliato a Manchester, posso imparare tantissimo".
"Vogliamo dominare il campionato e arrivare alla seconda stella"
Amorim prosegue: "So benissimo che è una sfida, ma c'è sempre più qualcosa di uno slogan, vuol dire appartenere alla storia. Questo è il tipo di sfida di cui sono alla ricerca. Sono felice, anche solo per averci provato. Allo Sporting ero più giovane, ora ho fame di farcela. Credo in questa struttura. Credo che le cose andranno bene anche qui". Gli obiettivi da allenatore del Milan sono chiari: "Vogliamo vincere la seconda stella: so che sarà dura, ma ora è difficile dire quale sarà la stella numero uno. Ora l'obiettivo è quello di dominare il campionato". Sulla situazione dell'ambiente: "So che può essere dura per i tifosi uscire da questa situazione. Ancora prima della prima riunione ho studiato tutto l'ambiente dopo quanto successo lo scorso anno. Ho chiesto subito come risolvere la cosa, e la risposta è stata eccellente. In questo momento devo convincere i tifosi e bisogna farlo lavorando. Non voglio prendere in giro nessuno, non si sistemerà tutto in un attimo. Non farò la cosa migliore per me, ma con gli errori del passato farò del meglio per il Milan. Non credo sia giusto promettere nulla, ma c'è la voglia di lavorare e le idee di gioco, ed è un punto di partenza".