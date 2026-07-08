Amorim chiama i tifosi del Milan: "Sarà dura ma vi prometto una cosa". E i social rispondono: "Facci sognare!"

È ufficialmente iniziata l'era Amorim al Milan . Arrivato in città nei giorni scorsi , l'allenatore in giornata ha visitato Casa Milan insieme a Cardinale per poi intervenire nella conferenza stampa di presentazione . Il portoghese è apparso deciso, con le idee chiare fin da subito: gioco propositivo "per dominare l'avversario", l'obiettivo della seconda stella e la prosecuzione delle sue idee. Una conferenza che ha dato una prima infarinatura generale dell'allenatore che i tifosi rossoneri dovranno aspettarsi, e il giudizio nei suoi confronti è stato positivo .

Milan, Amorim conquista i tifosi: le reazioni dopo la conferenza

In conferenza stampa, all'allenatore, è stata fatta una domanda sul perché i tifosi dovrebbero fidarsi di questo nuovo progetto dopo anni difficile e se conoscesse già la situazione dell'ambiente prima del suo arrivo. La risposta di Amorim è stata chiara: "So che può essere dura lato tifosi uscire da questo periodo. So qual è il feeling in città. Devo convincere i tifosi. Non posso dire che sarà subito strabiliante. Ma posso promettere che farò sempre il meglio per il club".

Un intervento che ha trovato d'accordo gran parte dei tifosi: sui social, tra quelli che commentavano la conferenza stampa in diretta e chi l'ha commentata a seguire, sono stati parecchi i commenti a sostegno dell'allenatore, nonostante proseguano gli attacchi verso la società.