Leao, Tomori e Gimenez: sono loro le spine del Milan
Il portoghese vorrebbe sbarcare in Premier League, il difensore ha un solo anno di contratto, mentre l'attaccante ha il destino segnato
MILANO - I due indizi chiarissimi di calciomercato sono arrivati direttamente dalle scelte di Amorim. Il tecnico portoghese ha escluso dai convocati sia Warren Bondo che Ismael Bennacer. Il primo è in attesa di una sistemazione a breve sul mercato e non fa più parte del progetto rossonero, mentre l’algerino sta trattando la risoluzione e presto dovrebbe firmare con un club del Qatar un ricco contratto. Ma non saranno gli unici a partire nel corso dell’estate. Per il raduno di oggi sono stati convocati altri giocatori che poi partiranno nelle prossime settimane. Youssouf Fofana è sicuramente nella lista dei cedibili, con il Milan che vorrebbe ottenere dai 20 ai 25 milioni di euro dalla sua cessione. Valigie pronte anche per Odogu, Terracciano e Ruben Loftus-Cheek, quest’ultimo accostato a formazioni inglesi. I tre casi più importanti però riguardano Leao, Gimenez e Tomori. Dalla vendita del portoghese il club rossonero spera di ricavare almeno cinquanta milioni di euro e nei prossimi giorni potrebbero intensificarsi le trattative per il suo addio dopo sette anni di Milan. Leao vorrebbe sbarcare in Premier League ma al momento le occasioni più importanti arrivano dal campionato arabo e quello turco. Anche Santiago Gimenez ha il destino segnato. Piace al Porto ma ufficialmente non ci sono state ancora offerte all’altezza. Il messicano tra l’altro è infortunato e la sua fragilità fisica potrebbe condizionare eventuali trattative. Fikayo Tomori invece ha un solo anno di contratto e questa dovrebbe essere la sessione giusta per la cessione, per evitare un addio a parametro zero il prossimo giugno.
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