AC Milan e MSC Crociere proseguono il loro viaggio insieme. L'azienda crocieristica, tra i maggiori player mondiali del settore, sarà ancora Principal Partner e Official Sleeve Partner rossonero, continuando a comparire sulla manica della maglia della Prima Squadra Maschile, della Prima Squadra Femminile, di Milan Futuro e delle formazioni Primavera.

Il punto di partenza della collaborazione è Milano. Una città che rappresenta le radici di AC Milan e uno snodo fondamentale per la presenza e lo sviluppo di MSC Crociere. Da qui si traccia una rotta globale, coerente con la dimensione stessa di un Club che porta Milano nel mondo da oltre 125 anni e di un Gruppo che collega milioni di persone attraverso una rete di 250 destinazioni internazionali.

Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: "Siamo orgogliosi di proseguire la collaborazione con MSC Crociere, un Partner che condivide la nostra vocazione internazionale e la passione per creare esperienze memorabili. Due eccellenze italiane che, insieme, portano nel mondo il meglio del proprio settore, unendo la forza del calcio a quella di uno dei principali gruppi crocieristici globali. Con questo rinnovo continueremo a costruire un percorso comune, offrendo alla community rossonera momenti di condivisione unici, dentro e fuori dallo stadio".

Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, Divisione crociere Gruppo MSC, ha dichiarato: "Il rinnovo della partnership con AC Milan rappresenta un passo naturale in un percorso costruito nel tempo su valori, visione e ambizioni comuni. Una collaborazione che nasce dall’incontro tra due realtà profondamente legate a Milano, una città che ha avuto un ruolo centrale nella crescita e nell’affermazione internazionale dei nostri brand. Milano incarna da sempre principi che ci guidano ogni giorno e che ritroviamo in AC Milan, una realtà che, come MSC Crociere, ha saputo trasformare le proprie radici in una forza capace di parlare a un pubblico globale. È da questo equilibrio che continueranno a nascere nuove opportunità di crescita, esperienze memorabili e valore duraturo per i milioni di tifosi e viaggiatori che ogni giorno scelgono e seguono i nostri brand nel mondo".

Da Milano al mondo si estende anche il contributo di AC Milan e MSC Crociere per generare un impatto positivo, come testimoniato dai 470 progetti promossi da Fondazione Milan e MSC Foundation, con oltre mezzo milione di beneficiari raggiunti a livello nazionale e internazionale.