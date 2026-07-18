Karetsas è il nuovo obiettivo del Milan: la richiesta del Genk è alta e c'è la concorrenza di un club di Bundesliga

MILANO - Non è ancora il momento di mettere la freccia per il sorpasso sulla concorrenza, ma il casting per il nuovo trequartista del Milan sembra si stia concludendo a favore di Kostantinos Karetsas , gioellino classe 2007 di proprietà del Genk. Amorim è stato chiaro con la sua dirigenza: necessita di un nuovo esterno/centrocampista offensivo, preferibilmente mancino, abile sia nel dribbling da ala che nelle rifiniture da numero 10, in modo da affiancarlo a Pulisic (che giocherà sul lato sinistro del 3-4-2-1 milanista) alle spalle dell'unica punta Goncalo Ramos. Il greco rientra a pieno titolo in questo identikit, così come Kerim Alajbegovic, l'altro 2007 di lusso, su cui, però, è ora in netto vantaggio l'Atalanta.

Il futuro di Karetsas

Non sarà, comunque, semplice strappare Karetsas al Genk. Dimitri de Condé, Head of Football del club belga, ne ha parlato così: «È un giocatore che suscita l’interesse dei più grandi club europei. Sappiamo quanto vale. Ha ancora un contratto a lungo termine con noi (fino al 2029) e ama semplicemente giocare a calcio. Certo, ogni giocatore ha un prezzo, e vedremo a quanto ammonterà la trattativa in questa sessione di mercato. Ma è decisamente troppo presto per sapere quale sarà il suo futuro. Kos è appena rientrato da un infortunio. Ora è in piena forma e abbastanza realista da sapere che il suo futuro a breve termine è al Genk». A breve termine, appunto. L'ultima stagione del 19enne è stata di grande appeal: 3 gol e ben 19 assist. Da vero esterno/centrocampista offensivo, insomma, come vorrebbe Amorim.

Asta

Sul greco c'è l'interesse forte anche del Borussia Dortmund, vera antagonista del Milan, ed è in Germania che bisogna guardare per capire a che prezzo si giungerà. Secondo indiscrezioni provenienti dal club tedesco, i gialloneri non vorrebbero spendere più di 30 milioni di euro per accaparrarsi Karetsas; la prima offerta da 25 milioni di euro è stata respinta e non ci sono stati rilanci. Il Genk, però, spara alto: ne servono almeno 35. E poi sarà l'eventuale asta tra club ad aumentare ulteriormente la valutazione. O, almeno, è questo quello che sperano in Belgio. Il Milan, dal canto suo, non ha ancora inviato un'offerta ufficiale, ma sta continuando a corteggiare il ragazzo per ottenere un pre-accordo con lui prima di sedersi al tavolo con il Genk. Probabilmente, l'affare potrebbe sbloccarsi non appena verranno messe a punto le prime cessioni.

Premier

Sembra sul punto di avverarsi, per esempio, quella di Pervis Estupiñan all'Aston Villa. Nella giornata di ieri, Unai Emery, tecnico del club di Birmingham, ha chiamato l'ecuadoregno per presentargli il progetto e per convincerlo a tornare in Premier League; il Milan, dal canto suo, non ha bisogno di grosse spinte: chiede 20 milioni di euro, ma si è aperti anche ad incassare cifre più basse, pur di non scendere sotto i 14 milioni di euro, cifra utile per non cadere in una minusvalenza. Potrebbero tornare in Inghilterra anche Loftus-Cheek e Tomori, entrambi sondati dal neopromosso Coventry di Frank Lampard, il quale, tra l'altro, ha già allenato entrambi.