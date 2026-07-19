Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 19 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milan, test in famiglia e sette reti al Milan Futuro: in gol anche Camarda

Come è andata la prima uscita stagione dei rossoneri allenati da Ruben Amorim: le indicazioni sul modulo e non solo
2 min
TagsMilanAmorimMilan Futuro
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Prima uscita stagionale a Milanello per il Milan di Ruben Amorim, che ha superato per 7-0 in un allenamento congiunto il Milan Futuro guidato da Sergio Navarro Barquero. Il test da 90 minuti è servito come collaudo generale in vista del debutto ufficiale, in programma sabato 25 luglio a Glasgow contro il Celtic.

Milan, test in famiglia con il Milan Futuro: come è andata

La prima squadra ha sbloccato l'incontro nella frazione iniziale grazie ai gol dei giovani Ossola e Kostic, per poi dilagare nella ripresa con altre cinque firme diverse: Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek e Fofana. Nei secondi 45 minuti c'è stato spazio anche per le rotazioni dei portieri Pittarella e Bouyer, mentre il Milan Futuro ha dato l'opportunità di mettersi in mostra ai ragazzi del vivaio nati tra il 2008 e il 2009.

Il modulo e le indicazioni dagli esterni

Oltre al risultato, il tecnico portoghese ha raccolto indicazioni preziose sull'assimilazione del suo 3-4-2-1. Sotto la lente d'ingrandimento sono finiti soprattutto gli esterni di centrocampo: ottime risposte sono arrivate da Bartesaghi, schierato a sinistra, e da Chukwueze, testato nuovamente a tutta fascia sulla corsia destra.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Serie A, il calendarioDove vedere la finale dei Mondiali

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS