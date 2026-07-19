Milan, test in famiglia e sette reti al Milan Futuro: in gol anche Camarda

Prima uscita stagionale a Milanello per il Milan di Ruben Amorim , che ha superato per 7-0 in un allenamento congiunto il Milan Futuro guidato da Sergio Navarro Barquero . Il test da 90 minuti è servito come collaudo generale in vista del debutto ufficiale, in programma sabato 25 luglio a Glasgow contro il Celtic .

Milan, test in famiglia con il Milan Futuro: come è andata

La prima squadra ha sbloccato l'incontro nella frazione iniziale grazie ai gol dei giovani Ossola e Kostic, per poi dilagare nella ripresa con altre cinque firme diverse: Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek e Fofana. Nei secondi 45 minuti c'è stato spazio anche per le rotazioni dei portieri Pittarella e Bouyer, mentre il Milan Futuro ha dato l'opportunità di mettersi in mostra ai ragazzi del vivaio nati tra il 2008 e il 2009.

Il modulo e le indicazioni dagli esterni

Oltre al risultato, il tecnico portoghese ha raccolto indicazioni preziose sull'assimilazione del suo 3-4-2-1. Sotto la lente d'ingrandimento sono finiti soprattutto gli esterni di centrocampo: ottime risposte sono arrivate da Bartesaghi, schierato a sinistra, e da Chukwueze, testato nuovamente a tutta fascia sulla corsia destra.