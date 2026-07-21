Modric ha deciso: c’è il Milan nel suo futuro. Tutto sul rinnovo e sull’ingaggio

Il momento più atteso dai sostenitori del Milan sta per arrivare. In questa settimana Luka Modric dovrebbe firmare il rinnovo del contratto con il club rossonero. L’ottimismo c’era ormai da qualche giorno, la fiducia crescente della dirigenza rossonera sulla permanenza di Modric era giustificata dai fatti. Perché Luka ha confessato agli amici intimi di aver deciso di rimanere un’altra stagione con la maglia rossonera , e di aiutare la squadra a raggiungere la Champions League dopo il fallimento della scorsa annata.

Modric, firma attesa in settimana

La firma sul contratto annuale dovrebbe avvenire proprio in questa settimana, sono queste le indiscrezioni che rimbalzano dalla Croazia, dove Luka sta trascorrendo le vacanze in famiglia. La decisione, infatti, è arrivata dopo un lungo confronto con la moglie e i figli, e ora manca solamente l’atto finale, ovvero l’ultimo ok al contratto. Stanno emergendo anche le cifre del prolungamento. Modric andrebbe a guadagnare circa 3,5 milioni netti più bonus, praticamente gli stessi soldi che aveva percepito dal Milan l’anno scorso. Il centrocampista non ha mai pensato che l’aspetto economico fosse decisivo nella scelta di rimanere in rossonero, la sua è stata più una decisione legata al progetto e alla voglia di mettersi ancora in gioco dopo una lunga annata, terminata recentemente con il Mondiale. Dopo la scadenza del contratto al 30 giugno, Modric ha preferito concentrare le energie sul torneo con la nazionale, e mettere da parte le questioni legate al club. Ora però è arrivato il momento della verità.

Le telefonate di Amorim, Cardinale e Ibrahimovic

Nei giorni scorsi è emerso anche il retroscena delle telefonate tra il Milan e Modric, precisamente durante la conferenza di presentazione di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Diavolo. Il tecnico portoghese ha ammesso di aver chiamato Luka già due volte e successivamente ci sono stati altri contatti per spiegargli l’idea tattica, l’obiettivo della stagione e quanto minutaggio potrebbe avere nel corso dell’anno. Modric chiaramente non sarà utilizzato con la stessa frequenza dell’anno in cui c’era Max Allegri in panchina, ma il suo impiego sarà centellinato. I rossoneri giocheranno spesso, tra campionato, coppa Italia ed Europa League, ma Modric non potrà essere sempre in campo. Dopo le telefonate di Amorim, anche Cardinale e Ibrahimovic sono andati in pressing sul croato e alla fine l’opera di convincimento ha portato ad una buona notizia per tutto il mondo rossonero.

Amorim avrà un campione in più su cui poter contare

Molti compagni di squadra sono in attesa dell’ufficialità di Modric, ma a Milanello i giocatori sono tutti contenti della sua permanenza. Avere un leader dal calibro di Luka nello spogliatoio farà bene a tutto l’ambiente rossonero. Durante questo periodo di attesa molti compagni lo hanno contattato per tenersi informati, ma Modric ha sempre risposto di voler prendere il tempo giusto e decidere con calma. Ora però sembra che l’ora della decisione definitiva sia scattata. Ruben Amorim avrà un campione in più su cui poter contare nel corso del suo primo anno da allenatore del Milan, e spera che grazie all’aiuto di Modric potrà gestire anche i momenti difficili, che inevitabilmente nel corso di una stagione arriveranno per tutte le squadre.