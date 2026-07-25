Dove vedere Celtic-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

È arrivato il momento del primo test estivo per il Milan . Dopo giorni di lavoro al Centro Sportivo di Milanello, la squadra di Ruben Amorim è pronta a debuttare in amichevole contro gli scozzesi del Celtic .

Dove vedere Celtic-Milan in diretta tv

Celtic-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Celtic-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.