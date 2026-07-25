Dove vedere Celtic-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
È arrivato il momento del primo test estivo per il Milan. Dopo giorni di lavoro al Centro Sportivo di Milanello, la squadra di Ruben Amorim è pronta a debuttare in amichevole contro gli scozzesi del Celtic.
Celtic-Milan, l'orario
L'amichevole tra Celtic e Milan andrà in scena oggi, sabato 25 luglio, alle ore 16 (ora italiana) allo stadio Celtic Park di Glasgow in Scozia.
Dove vedere Celtic-Milan in diretta tv
Celtic-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Celtic-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
La probabile formazione del Milan
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Gila, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Ossola, Loftus-Cheek, Kostic. Allenatore: Ruben Amorim
È arrivato il momento del primo test estivo per il Milan. Dopo giorni di lavoro al Centro Sportivo di Milanello, la squadra di Ruben Amorim è pronta a debuttare in amichevole contro gli scozzesi del Celtic.
Celtic-Milan, l'orario
L'amichevole tra Celtic e Milan andrà in scena oggi, sabato 25 luglio, alle ore 16 (ora italiana) allo stadio Celtic Park di Glasgow in Scozia.
Dove vedere Celtic-Milan in diretta tv
Celtic-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Celtic-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.