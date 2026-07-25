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Dove vedere Celtic-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sull'amichevole della squadra di Ruben Amorim: le probabili formazioni
TagsMilanCeltic
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Tutte le notizie sulla squadra

È arrivato il momento del primo test estivo per il Milan. Dopo giorni di lavoro al Centro Sportivo di Milanello, la squadra di Ruben Amorim è pronta a debuttare in amichevole contro gli scozzesi del Celtic.

Celtic-Milan, l'orario

L'amichevole tra Celtic e Milan andrà in scena oggi, sabato 25 luglio, alle ore 16 (ora italiana) allo stadio Celtic Park di Glasgow in Scozia.

Dove vedere Celtic-Milan in diretta tv

Celtic-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Celtic-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

La probabile formazione del Milan

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Gila, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Ossola, Loftus-Cheek, Kostic. Allenatore: Ruben Amorim

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

È arrivato il momento del primo test estivo per il Milan. Dopo giorni di lavoro al Centro Sportivo di Milanello, la squadra di Ruben Amorim è pronta a debuttare in amichevole contro gli scozzesi del Celtic.

Celtic-Milan, l'orario

L'amichevole tra Celtic e Milan andrà in scena oggi, sabato 25 luglio, alle ore 16 (ora italiana) allo stadio Celtic Park di Glasgow in Scozia.

Dove vedere Celtic-Milan in diretta tv

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Celtic-Milan, dove vederla in streaming

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