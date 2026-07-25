Celtic-Milan diretta: segui live la prima amichevole di Amorim

Dopo l'allenamento congiunto con il Milan Futuro è il momento di Celtic-Milan, prima amichevole per i rossoneri di Amorim. Al Celtic Park di Glasgow il test con gli scozzesi allenati da O'Neill. Sarà l'occasione per valutare i progressi dei singoli e del collettivo dopo i primi giorni di lavoro con il tecnico portoghese. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.