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Amichevoli - 25.07.2026
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Celtic-Milan diretta: segui live la prima amichevole di Amorim

Al Celtic Park di Glasgow la sfida tra i biancoverdi di O'Neill e i rossoneri: aggiornamenti in tempo reale
2 min
TagsCelticMilanAmichevole Celtic-Milan
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Dopo l'allenamento congiunto con il Milan Futuro è il momento di Celtic-Milan, prima amichevole per i rossoneri di Amorim. Al Celtic Park di Glasgow il test con gli scozzesi allenati da O'Neill. Sarà l'occasione per valutare i progressi dei singoli e del collettivo dopo i primi giorni di lavoro con il tecnico portoghese. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

15:03

La formazione ufficiale del Milan

Milan, la formazione ufficiale.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Ossola, Loftus-Cheek; Kostic. Allenatore: Amorim.

15:00

Secondo test precampionato per il Milan

A Glasgow, contro il Celtic, prima amichevole e secondo test precampionato per il Milan dopo il 7-0 nell'allenamento congiunto contro il Milan Futuro con gol di Kostic, Ossola, Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek e Fofana.

Celti Park - Glasgow

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