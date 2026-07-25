Milan in ansia per Gila, subito ko nell'amichevole contro il Celtic: le sue condizioni e le parole di Amorim

GLAGOW (SCOZIA) - Buoni spunti per Amorim dal 2-2 con cui il suo Milan ha pareggiato in rimonta l'amichevole di Glasgow contro il Celtic , ma anche un po' di apprensione per le condizioni di Gila , difensore spagnolo acquistato dalla Lazio che al suo match di esordio in rossonero si è dovuto fermare per infortunio .

Milan, Gila ko a Glasgow: le parole di Amorim

L'ex biancoceleste ha chiesto infatti il cambio al 67' dopo aver accusato un fastidio all'altezza del quadricipite della gamba destra ed è stato sostituito dal giovane bulgaro Vladimirov (classe 2008). "Gila ha sentito qualcosa, ma non penso sia niente di serio. Spero e penso che si riprenderà presto", ha poi spiegato dopo la gara il tecnico rossonero Amorim parlando dello spagnolo.

Nelle prossime ore esami per il difensore

Domani (domenica 26 luglio) il difensore sarà comunque sottoposto agli esami necessari per valutare l'entità dell'infortunio. Il Milan aspetta l'esito degli esami con la speranza che Gila possa partire con il gruppo per la tournée in Australia dove il 5 agosto (a Perth) sfiderà l'Inter in un 'antipasto' dei prossimi derby di campionato.