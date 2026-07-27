Karetsas sì, ma va superato il Dortmund: la strategia del Milan

MILANO - Comincia a scaldarsi il mercato attorno a Rafael Leao. Il pressing del Galatasaray e del Fenerbahce ora è davvero al massimo e ci sono anche i primi passaggi ufficiali. Infatti ieri il Galatasaray si è mosso presentando un’offerta di un prestito con diritto di riscatto al Milan, ma al momento il club rossonero non è disposto ad aprire a questa soluzione perché vuole la cessione a titolo definitivo. Il Diavolo considera Leao un giocatore dal valore tra i 50-60 milioni e non vorrebbe scendere sotto questa soglia. I rossoneri quindi non sono attratti dalla proposta del Galatasaray ma aspettano di capire come si muoverà il Fenerbahce nelle prossime ore. Infatti l’altra società turca ha programmato un viaggio in Italia per entrare maggiormente nei dettagli con il club rossonero e provare a convincere il Milan a vendere Rafa attorno ai 40 milioni di euro. La cifra, anche in questo caso, non sarebbe quella giusta. Ma entrambe le squadre di Istanbul stanno cominciando ad accelerare per l’attaccante portoghese, ormai in uscita dal Milan dopo sette stagioni. Leao tra due giorni raggiungerà il ritiro in Australia ma nel frattempo analizzerà insieme al suo entourage le proposte che arriveranno. Leao per accettare la Turchia vorrebbe un ingaggio molto alto, da oltre dieci milioni di euro. Ma prima andrà trovato l’accordo con il Milan e per ora le distanze sono abbastanza ampie. Rafa sta concludendo le sue vacanze in Brasile e ieri ha assistito anche ad una partita del Santos. Al termine del match si è fermato a salutare Neymar: «È stata un'opportunità unica vedere un idolo d'infanzia. Mi è piaciuto molto guardarlo giocare. Ho iniziato a guardare i suoi primi video mentre era proprio al Santos», ha detto Leao.