Karetsas sì, ma va superato il Dortmund: la strategia del Milan
MILANO - Comincia a scaldarsi il mercato attorno a Rafael Leao. Il pressing del Galatasaray e del Fenerbahce ora è davvero al massimo e ci sono anche i primi passaggi ufficiali. Infatti ieri il Galatasaray si è mosso presentando un’offerta di un prestito con diritto di riscatto al Milan, ma al momento il club rossonero non è disposto ad aprire a questa soluzione perché vuole la cessione a titolo definitivo. Il Diavolo considera Leao un giocatore dal valore tra i 50-60 milioni e non vorrebbe scendere sotto questa soglia. I rossoneri quindi non sono attratti dalla proposta del Galatasaray ma aspettano di capire come si muoverà il Fenerbahce nelle prossime ore. Infatti l’altra società turca ha programmato un viaggio in Italia per entrare maggiormente nei dettagli con il club rossonero e provare a convincere il Milan a vendere Rafa attorno ai 40 milioni di euro. La cifra, anche in questo caso, non sarebbe quella giusta. Ma entrambe le squadre di Istanbul stanno cominciando ad accelerare per l’attaccante portoghese, ormai in uscita dal Milan dopo sette stagioni. Leao tra due giorni raggiungerà il ritiro in Australia ma nel frattempo analizzerà insieme al suo entourage le proposte che arriveranno. Leao per accettare la Turchia vorrebbe un ingaggio molto alto, da oltre dieci milioni di euro. Ma prima andrà trovato l’accordo con il Milan e per ora le distanze sono abbastanza ampie. Rafa sta concludendo le sue vacanze in Brasile e ieri ha assistito anche ad una partita del Santos. Al termine del match si è fermato a salutare Neymar: «È stata un'opportunità unica vedere un idolo d'infanzia. Mi è piaciuto molto guardarlo giocare. Ho iniziato a guardare i suoi primi video mentre era proprio al Santos», ha detto Leao.
Duello Milan-Dortmund
All’eventuale cessione di Leao è legata l’operazione per Konstantinos Karetsas del Genk. Il Borussia Dortmund sta continuando a trattare e potrebbe presentare a breve la terza offerta, alzando la proposta economica attorno ai 35 milioni di euro. Il Diavolo dovrà compiere uno scatto repentino se vuole davvero cercare di contrastare il club tedesco. Anche ieri ci sono stati nuovi contatti tra gli agenti di greco e i rossoneri, ma il Borussia resta favorito per il giovane trequartista. Anzi dalla Germania sono emerse delle dichiarazioni del direttore sportivo del Dortmund in cui ha fatto filtrare tutta la fiducia per l’esito positivo dell’affare Karetsas.
Bennacer saluta il Milan
Intanto ieri il centrocampista algerino Ismael Bennacer ha firmato la risoluzione del contratto con il Milan. L’ex Marsiglia aveva ancora un anno con i rossoneri ma ha chiuso anticipatamente il rapporto per legarsi con l'Al Gharafa. Infatti Bennacer è già in Qatar per preparare i test medici con la sua nuova squadra. Sembrava vicinissimo all’addio l’esterno sinistro Pervis Estupinan dopo l’accordo trovato tra il giocatore e l’Aston Villa, invece il difensore mancino è stato convocato da Ruben Amorim per la tournee in Australia e sarà valutato durante le amichevoli. Questa scelta ha rallentato l’acquisto di un altro esterno, ma Estupinan resta sul mercato ed è possibile che dopo i primi allenamenti il tecnico rossonero dia il via libera per la sua cessione all’Aston Villa.