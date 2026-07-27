Milan, niente lesioni: Gila è partito per la tournée

Sospiro di sollievo per il Milan dopo l’ infortunio di Gila nell’amichevole contro il Celtic . Il difensore spagnolo aveva lasciato il campo per un problema muscolare che aveva fatto preoccupare tutti, ma gli esami svolti ieri mattina hanno rassicurato il mondo rossonero. Gila ha accusato un risentimento al retto femorale destro ma i test hanno escluso lesioni. Infatti è salito sull’aereo con il resto della squadra con destinazione Perth.

Milan, sospiro di sollievo per Gila. C'è anche Nkunku

Il Diavolo ha cominciato la tournée in Australia e potrà contare pure sul difensore ex Lazio. Insieme al gruppo di Amorim c’era pure Nkunku, escluso nella prima amichevole per infortunio. L’attaccante francese avrà tempo di recuperare durante il soggiorno in Australia, così come il secondo portiere Pietro Terracciano. Intanto i rossoneri hanno presentato il giovane Kostic, attaccante montenegrino che ha fatto l’esordio contro il Celtic: «Ho sempre sognato il Milan - ha detto l’ex Partizan Belgrado -. Non vedo l'ora di dare il massimo per i tifosi e per questo club. Il talento non è sufficiente quindi bisogna dare il meglio ogni giorno, credere nel proprio talento e dare tutto». Anche Cisse ha descritto tutta la sua emozione da nuovo giocatore rossonero: «Essere qui è una sensazione incredibile. È difficile rendersi conto di tutto quello che sta succedendo».