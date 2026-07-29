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Leao e Gonçalo Ramos, vacanze finite: hanno raggiunto il Milan in Australia

I due portoghesi si sono uniti ai compagni di squadra a Perth. Prima volta in rossonero per l'attaccante ex Psg
3 min
TagsMilanLeaoGonçalo Ramos
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Rafa Leao e Gonçalo Ramos hanno raggiunto il ritiro del Milan. I due calciatori hanno terminato le vacanze dopo il Mondiale terminato agli ottavi di finale con il Portogallo, eliminati per mano della Spagna, e hanno così raggiunto la squadra rossonera direttamente a Perth, in Australia, dove è in corso il tournée internazionale.

Leao torna a lavorare con il Milan, ma la volontà è di proare una nuova esperienza

Leao torna così a lavorare con il Milan, interfacciandosi di persona con il nuovo tecnico Ruben Amorim. Il portoghese già prima dell'inizio del Mondiale aveva espresso il desiderio di voler lasciare la maglia rossonera. Nei giorni scorsi, al podcast brasiliano "Podpah" Leao ha ribadito: “Ho già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà, devo presentarmi il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto".

Rifiutata l'offerta del Fenerbahce

La richiesta del Milan per Leao è di 60 milioni di euro, cifra trattabile, ma non per meno di 50 milioni di euro e non con una formula che non contempli un trasferimento a titolo definitivo o con l'obbligo di riscatto. Per questo motivo è stata rifiutata l'offerta del Fenerbahce, non superiore ai 40 milioni di euro.

La prima volta di Gonçalo Ramos in rossonero

Oltre a Leao, ha raggiunto il Milan a Perth anche Gonçalo Ramos. Per l'attaccante si tratta del primo approccio con i nuovi compagni di squadra. L'attaccante, reduce dall'esperienza al Paris Saint-Germain, è stato acquistato per la cifra record di 75 milioni di euro. Ha scelto la maglia numero 9.

 

 

 

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