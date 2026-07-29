Leao e Gonçalo Ramos, vacanze finite: hanno raggiunto il Milan in Australia

Rafa Leao e Gonçalo Ramos hanno raggiunto il ritiro del Milan. I due calciatori hanno terminato le vacanze dopo il Mondiale terminato agli ottavi di finale con il Portogallo, eliminati per mano della Spagna, e hanno così raggiunto la squadra rossonera direttamente a Perth, in Australia, dove è in corso il tournée internazionale.

Leao torna a lavorare con il Milan, ma la volontà è di proare una nuova esperienza Leao torna così a lavorare con il Milan, interfacciandosi di persona con il nuovo tecnico Ruben Amorim. Il portoghese già prima dell'inizio del Mondiale aveva espresso il desiderio di voler lasciare la maglia rossonera. Nei giorni scorsi, al podcast brasiliano "Podpah" Leao ha ribadito: “Ho già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà, devo presentarmi il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto".

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