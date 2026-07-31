Franco Baresi è morto: la leggenda del Milan e del calcio italiano aveva 66 anni

Il Milan piange la morte di una leggenda , uno dei difensori più forti della storia del calcio mondiale . Franco Baresi si è spento all’età di 66 anni dopo mesi di lotta contro la malattia scoperta proprio nella scorsa estate . Lo storico capitano rossonero, infatti, era stato operato nell'agosto 2025 per la rimozione di un nodulo polmonare scoperto durante un controllo medico di routine . L'intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva era perfettamente riuscito, tanto che il “Capitano” era tornato a vedere una partita del Milan allo stadio San Siro nel dicembre dello stesso anno, salutato da tutta la tifoseria. L’ultima apparizione pubblica è avvenuta durante la celebrazione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina , in quell’occasione in qualità di tedoforo, insieme all’amico Giuseppe Bergomi, era apparso molto affaticato. Poi il ritorno della malattia e gli ultimi giorni difficili trascorsi con gli affetti familiari, fino alla triste notizia della scomparsa.

Nato a Travagliato (Brescia) l'8 maggio 1960, Baresi ha legato l'intera carriera professionistica al Milan , disputando 717 gare ufficiali in ventuno stagioni : dal 1974 al 1978 è cresciuto nel settore giovanile rossonero, mentre è rimasto in pianta fissa nella prima squadra dal 1978 al 1997. Con il Milan è il secondo giocatore con più presenze di sempre, dietro soltanto a Paolo Maldini . Baresi esordisce in Serie A il 23 aprile 1978, a soli 17 anni , contro il Verona. Da quel momento, prende in mano le chiavi della difesa rossonera con una precocità disarmante. Il vice presidente onorario del club milanista è stato un simbolo per un’intera generazione di appassionati. Franco Baresi con il Milan ha vinto tutto in carriera ed è stato esempio di eleganza e correttezza, un modello per chi negli anni 80 e 90 ha sognato di giocare a calcio. Ciò che ha reso leggendaria la sua traiettoria è stata soprattutto la fedeltà nei momenti estremi: Baresi sceglie di rimanere a Milano anche durante le due dolorose parentesi in Serie B nei primi anni '80: l’ex difensore divenne capitano del Milan all’età di 22 anni , nella stagione 1982-83, e da quel momento in poi l’ha sempre conservata fino al giorno del ritiro dal calcio giocato nel 1997, quando il Milan decise di ritirare la maglia numero 6 proprio per onorare la carriera di un grande giocatore.

I trofei vinti da Franco Baresi

Il palmares di Franco Baresi con il Milan è uno dei più ricchi e prestigiosi della storia del calcio mondiale. In ambito nazionale, il capitano rossonero ha conquistato 6 Scudetti e 4 Supercoppe Italiane, a cui si aggiungono 2 campionati di Serie B vinti negli anni della rinascita del club. A livello internazionale, la sua bacheca vanta 3 Coppe dei Campioni/Champions League, 2 Supercoppe UEFA e 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa Mitropa, trionfi che hanno consacrato quel Milan tra le squadre più forti di tutti i tempi.

Baresi in Nazionale

Franco Baresi è stato uno dei simboli più grandi della Nazionale italiana, con cui ha scritto pagine indelebili della storia del calcio azzurro. Dopo aver esordito nel 1982, nello stesso anno entrò a far parte della spedizione che conquistò il Mondiale in Spagna, pur senza scendere in campo. Con la maglia dell'Italia ha disputato complessivamente 81 partite, indossando anche la fascia da capitano e prendendo parte a tre Campionati del Mondo (1982, 1990 e 1994) e a due Campionati Europei (1988 e 1992). Il momento più alto della sua carriera in azzurro arrivò a USA '94, quando, dopo aver saltato gran parte del torneo per un infortunio al menisco rimediato nella fase a gironi, riuscì a recuperare in tempi record per la finale contro il Brasile. La sua prestazione fu straordinaria nonostante le condizioni fisiche non ottimali, anche se fu uno dei giocatori che fallì il calcio di rigore nella lotteria finale che consegnò il titolo ai brasiliani.

Il ricordo del Milan

Questo il post del Milan sui suoi profili social: "La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura".