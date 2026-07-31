Funerali Franco Baresi, quando e dove ci sarà l'addio alla leggenda del Milan
La morte di Franco Baresi ha colpito non solo il Milan, ma tutto il mondo del calcio. La squadra rossonera ha appreso la notizia mentre era in tournée in Australia, e da lì seguirà i funerali del suo storico capitano, che si svolgeranno nei prossimi giorni. Infatti, data, orario e luogo dell'ultimo saluto a Baresi sono già stati decisi: i funerali si svolgeranno martedì 4 agosto alle 11 in una delle chiese più iconiche di Milano dopo il Duomo, la Basilica di Sant'Ambrogio. Per i tifosi rossoneri e non solo quella sarà l'occasione per omaggiare un'ultima volta la bandiera milanista.