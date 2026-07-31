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venerdì 31 luglio 2026
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Funerali Franco Baresi, quando e dove ci sarà l'addio alla leggenda del Milan

Già deciso il giorno per l'ultimo saluto alla bandiera rossonera: tutti i dettagli
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La morte di Franco Baresi ha colpito non solo il Milan, ma tutto il mondo del calcio. La squadra rossonera ha appreso la notizia mentre era in tournée in Australia, e da lì seguirà i funerali del suo storico capitano, che si svolgeranno nei prossimi giorni. Infatti, data, orario e luogo dell'ultimo saluto a Baresi sono già stati decisi: i funerali si svolgeranno martedì 4 agosto alle 11 in una delle chiese più iconiche di Milano dopo il Duomo, la Basilica di Sant'Ambrogio. Per i tifosi rossoneri e non solo quella sarà l'occasione per omaggiare un'ultima volta la bandiera milanista.

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