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venerdì 31 luglio 2026
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Tutti in cerchio dopo l'allenamento: il Milan ricorda Franco Baresi

Il momento di cordoglio della squadra rossonera per la sua leggenda a Perth in Australia, dove il club si trova in tournée
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Il Milan continua la tournée estiva in Australia, ma la giornata è stata inevitabilmente segnata dalla notizia della scomparsa di Franco Baresi, storico capitano e simbolo del club rossonero. Al termine dell'allenamento svolto a Perth, la squadra ha voluto rendere omaggio a una delle figure più rappresentative della propria storia con un momento di raccoglimento

 

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Il Milan ricorda Baresi a Perth

Ruben Amorim ha richiamato tutti i giocatori al centro del campo, dove il gruppo si è disposto in cerchio per osservare un minuto di silenzio. Al centro è stata adagiata la maglia numero 6 di Baresi, posizionata dal capitano di giornata Matteo Gabbia, che ha guidato i compagni in assenza di Mike Maignan.

Un gesto semplice ma ricco di significato per Baresi

Un gesto semplice ma ricco di significato, con cui il Milan ha voluto salutare una leggenda che ha scritto pagine indelebili della storia rossonera. Anche dall'altra parte del mondo, la squadra ha così voluto stringersi nel ricordo del suo storico capitano, rendendogli omaggio prima di proseguire la preparazione in vista della nuova stagione.

 

 

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