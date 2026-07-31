Un minuto di silenzio per Franco Baresi: ecco quando ci sarà

Continuano ad arrivare messaggi e parole d'affetto per Franco Baresi, morto oggi (31 luglio) all'età di 66 ann, da tutto il mondo del calcio. La leggenda del Milan, grazie al suo talento, alla sua correttezza in campo e al suo stile, ha saputo unire durante la carriera in rossonero le tifoserie d'Italia. Oggi, nonostante la malattia lo abbia portato via, continua a farlo: sui social sono migliaia i post e i commenti in suo onore.