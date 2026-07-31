Un minuto di silenzio per Franco Baresi: ecco quando ci sarà
Continuano ad arrivare messaggi e parole d'affetto per Franco Baresi, morto oggi (31 luglio) all'età di 66 ann, da tutto il mondo del calcio. La leggenda del Milan, grazie al suo talento, alla sua correttezza in campo e al suo stile, ha saputo unire durante la carriera in rossonero le tifoserie d'Italia. Oggi, nonostante la malattia lo abbia portato via, continua a farlo: sui social sono migliaia i post e i commenti in suo onore.
La decisione della Figc per Baresi
Data, orario e luogo dei funerali di Franco Baresi già si conoscono. In quell'occasione, l'ultima per salutare la bandiera milanista, i tifosi rossoneri e non solo potranno omaggiare Baresi. La Figc, invece, ha disposto un minuto di silenzio sui campi d'Italia per un ulteriore omaggio, come senso di rispetto profondo per un campione eterno. Questo il comunicato: "Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia nella giornata odierna e nel fine settimana".