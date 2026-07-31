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venerdì 31 luglio 2026
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Maldini e il messaggio emozionante per Baresi: "Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo"

Il toccante messaggio della leggenda rossonera per il suo ex compagno e guida, dentro e fuori dal campo
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Tra i tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, uno dei più toccanti è arrivato da Paolo Maldini. Lo storico capitano del Milan ha affidato ai social un ricordo carico di affetto e gratitudine per quello che, prima ancora di essere un compagno di squadra, è stato una guida dentro e fuori dal campo.

Maldini, il toccante messaggio per Baresi dopo la sua scomparsa

"Oggi provo la stessa sensazione di quando, per un qualsiasi motivo, non potevi scendere in campo al nostro fianco: come faremo senza il nostro Capitano? Mi hai insegnato a lottare fino all’ultimo respiro, cosa significhino l’attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l’esempio, ogni giorno: poche parole, ma tantissimi fatti", ha scritto Maldini, ricordando l'uomo che lo ha accompagnato nei primi passi della sua straordinaria carriera in rossonero.

"Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo"

L'ex difensore ha poi ripercorso il legame speciale che li ha uniti per anni, sottolineando il ruolo fondamentale avuto da Baresi nella sua crescita: "Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l’onore di giocare". Infine, il pensiero alla famiglia e un ultimo, commosso saluto: "Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare a tua moglie Maura e ai tuoi figli, Edoardo e Giannandrea. Ci mancherai, Capitano. Ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre". Parole che raccontano il profondo legame tra due simboli del Milan e che rendono ancora più evidente l'eredità umana e sportiva lasciata da Franco Baresi.

 

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