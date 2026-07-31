Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 31 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Totti ricorda Baresi con un video nostalgico: "Ciao leggenda"

L'ex capitano della Roma ha postato sui propri social una clip che mostra un momento di rispetto tra i due
2 min
TagsMilanBaresiTotti
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Anche Francesco Totti ha voluto rendere omaggio a Franco Baresi, scomparso oggi all'età di 66 anni. L'ex capitano della Roma ha scelto un ricordo semplice ma ricco di significato, condividendo nelle sue storie Instagram un momento che racconta il rispetto tra due campioni.

Il ricordo speciale di Totti dopo la scomparsa di Baresi

Nel breve filmato, tratto da Roma-Milan del 12 ottobre 1996, si vede un giovanissimo Totti contendere un pallone aereo a Baresi. Il difensore rossonero anticipa il numero 10 giallorosso con uno stacco perfetto, mentre Totti lo trattiene per le gambe per evitare che cada in avanti. Un episodio che si conclude con una carezza e un sorriso di Baresi nei confronti del talento romanista.

"Ciao leggenda"

Ad accompagnare il video, due semplici parole ricche di riconoscenza: "Ciao leggenda". Un saluto sincero da parte di un altro simbolo del calcio italiano a uno dei più grandi difensori della storia.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Maldini e il messaggio per BaresiFunerali Baresi: data e orario

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS