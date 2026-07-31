Totti ricorda Baresi con un video nostalgico: "Ciao leggenda"
Anche Francesco Totti ha voluto rendere omaggio a Franco Baresi, scomparso oggi all'età di 66 anni. L'ex capitano della Roma ha scelto un ricordo semplice ma ricco di significato, condividendo nelle sue storie Instagram un momento che racconta il rispetto tra due campioni.
Il ricordo speciale di Totti dopo la scomparsa di Baresi
Nel breve filmato, tratto da Roma-Milan del 12 ottobre 1996, si vede un giovanissimo Totti contendere un pallone aereo a Baresi. Il difensore rossonero anticipa il numero 10 giallorosso con uno stacco perfetto, mentre Totti lo trattiene per le gambe per evitare che cada in avanti. Un episodio che si conclude con una carezza e un sorriso di Baresi nei confronti del talento romanista.
"Ciao leggenda"
Ad accompagnare il video, due semplici parole ricche di riconoscenza: "Ciao leggenda". Un saluto sincero da parte di un altro simbolo del calcio italiano a uno dei più grandi difensori della storia.