La stampa estera omaggia Baresi: "Una delle più grandi leggende del calcio italiano e Mondiale"

L'addio a Franco Baresi ha travalicato da subito i confini italiani, dimostrando quanto il suo talento e la sua solidità abbiano saputo affascinare gli appassionati di pallone a qualsiasi latitudine. L'omaggio corale che i quotidiani internazionali stanno rendendo allo storico capitano rossonero porta con sé un senso di rispetto profondo , "lasciando dietro di sé una carriera che lo ha reso un'icona intramontabile per diverse generazioni di calciatori e tifosi". Così lo ricorda la testata spagnola Marca , celebrandolo come "una delle più grandi leggende del calcio italiano e Mondiale" e al contempo "uno degli ultimi grandi simboli di quell'epoca del calcio italiano che ha trasformato la difesa in espressione di talento".

Il cordoglio della stampa estera per Baresi

Spostandosi in Francia, L'Équipe ne traccia un ritratto d'altri tempi, definendolo "l'elegantissimo libero italiano e simbolo del grande Milan di fine anni '80, uomo di classe ineguagliabile e pioniere del suo tempo, un difensore che amava attaccare". Dalla Germania, il magazine Kicker regala un'immagine quasi poetica e quanto mai azzeccata, sottolineando come "la sua mano alzata è stata la prima del Var, incarnazione della linea del fuorigioco, un uomo che non ha mai dimenticato l'umiltà, un'icona della memoria collettiva, non solo un calciatore, ma un'esperienza culturale, uno dei difensori più moderni della storia". Anche la stampa britannica rende merito alla straordinaria visione di gioco dell'ex numero sei. The Guardian evidenzia infatti quanto sia stato un profilo "fondamentale, non solo nel neutralizzare gli attaccanti avversari, ma anche nell'analizzare e organizzare costantemente il gioco, e nell'avviare i contropiedi", coronandolo come un talento "che ha definito un'epoca della difesa italiana e la sua collezione di trofei è la prova eterna della sua classe". Il cordoglio arriva puntuale anche da oltreoceano: in Sudamerica, il quotidiano argentino Olè sceglie di immortalare il libero milanista attraverso un celebre scatto che lo ritrae al fianco di Diego Armando Maradona durante una delle infuocate sfide tra Napoli e Milan, mentre negli Stati Uniti la rivista Sports Illustrated saluta Baresi condividendo su X due scatti d'epoca accompagnati da un'unica, significativa parola: 'Eterno'.