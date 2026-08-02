Il bellissimo omaggio del Milan a Baresi a Perth: Gabbia, Amorim e quella corona di fiori davanti al murale

Il Milan continua a ricordare Franco Baresi . A Perth, dove la squadra è al lavoro in questi giorni in occasione della sua tournée internazionale, una delegazione composta dall'allenatore Ruben Amorim e da Matteo Gabbia si sono recati ai piedi del murale dedicato proprio alla leggenda rossonera, deponendo una corona di fiori.

L'omaggio del Milan a Baresi al murale a lui dedicato

Il murale di Perth, rappresentante la fotografia di Baresi e Gullit dopo la vittoria dello Scudetto 1987-88, era stato realizzato nel 2024, in occasione dell'amichevole tra Milan e Roma, allora alla presenza proprio dell'ex capitano, scomparso il 31 luglio all'età di 66 anni dopo mesi di lotta contro la malattia scoperta proprio nella scorsa estate. Baresi era stato operato nell'agosto 2025 per la rimozione di un nodulo polmonare scoperto durante un controllo medico di routine.