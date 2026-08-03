Quel social di Leao che pare un indizio

I classici “indizi social” corrono spesso il rischio di essere sopravvalutati, ma quando c'è di mezzo la musica e Rafael Leao bisogna sempre alzare le antenne. Il portoghese, al centro da settimane di discussioni sul suo addio al Milan, ha postato su Instagram una foto che lo ritrae con la divisa del club durante uno degli allenamenti a Perth, alla quale ha posto come sottofondo un tratto della canzone "22 Meu Vulgo", la quale recita così: “Ricordando il modo in cui mi fai sentire, se l'amore che avevamo fosse reale, allora perché dovresti andare e andartene? Ho pensato di fermarmi. Sono caduto e mi sono alzato. Sto lottando per concentrarmi. Lo confesso, non mi piace fallire".