Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 3 agosto 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Quel social di Leao che pare un indizio

Su Instagram il portoghese ha postato una sua immagine in allenamento. In sottofondo una canzone che recita: "Ho pensato di fermarmi. Non mi piace fallire"
2 min
TagsMilanLeao
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

 I classici “indizi social” corrono spesso il rischio di essere sopravvalutati, ma quando c'è di mezzo la musica e Rafael Leao bisogna sempre alzare le antenne. Il portoghese, al centro da settimane di discussioni sul suo addio al Milan, ha postato su Instagram una foto che lo ritrae con la divisa del club durante uno degli allenamenti a Perth, alla quale ha posto come sottofondo un tratto della canzone "22 Meu Vulgo", la quale recita così: “Ricordando il modo in cui mi fai sentire, se l'amore che avevamo fosse reale, allora perché dovresti andare e andartene? Ho pensato di fermarmi. Sono caduto e mi sono alzato. Sto lottando per concentrarmi. Lo confesso, non mi piace fallire".  

Dalla Turchia: Fenerbahce, pronta un'offerta da 50 milioni di euro al Milan

Forse solo una coincidenza, ma, così come da Perth arrivano report più che positivi sul suo rapporto con Amorim, dalla Turchia giungono news negative riguardo la volontà del Fenerbahçe (che, nel frattempo, pensa anche ad Ismaila Sarr) di proporre al Milan un'offerta da 50 milioni di euro.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Su Mastantuono l'ombra del MilanLa prima offerta del Fenerbahce al Milan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS