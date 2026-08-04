Sventura per Tare dopo i funerali di Baresi: derubato in treno ma c'è un lieto fine

Doveva essere una giornata dedicata al ricordo di Franco Baresi , ma per Igli Tare si è trasformata, almeno per qualche ora, in un vero incubo . L'ex direttore sportivo del Milan , dopo aver partecipato ai funerali dello storico capitano rossonero nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano, è salito su un treno diretto a Roma . Durante il viaggio , però, la borsa che aveva riposto sulla cappelliera è stata rubata .

Una volta arrivato alla stazione Termini, Tare si è rivolto immediatamente alla Polizia Ferroviaria per denunciare l'accadut o. Grazie all'intervento degli agenti, il responsabile è stato identificato in pochi minuti attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza , rintracciato e arrestato , mentre la borsa è stata restituita al dirigente .

Il racconto della Polizia

A raccontare l'episodio è stata la stessa Polizia sui propri canali social: "Sul treno purtroppo, a volte, basta un attimo di distrazione per avere brutte sorprese, come accaduto a Igli Tare che è stato derubato della borsa dalla cappelliera. Però, per fortuna, il dirigente sportivo, appena sceso dal treno allo scalo di Roma Termini, ha avuto la prontezza di rivolgersi immediatamente alla Polizia ferroviaria del compartimento Lazio. I poliziotti, grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l’autore del furto nel giro di pochi minuti. L'uomo è stato così rintracciato e arrestato e la borsa restituita al proprietario. Quella che sembrava essere iniziata come una brutta giornata si è risolta nel migliore dei modi grazie al nostro #essercisempre".