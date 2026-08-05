Dida mostra il dito deformato ai funerali di Baresi: il motivo è legato al suo passato

C'era anche Nelson Dida ai funerali di Franco Baresi. L'ex portiere del Milan, insieme a tantissimi altri vecchi compagni e amici, ha salutato lo storico capitano rossonero per l'ultima volta, in una giornata commovente ed emozionante. Ai tanti presenti ma, soprattutto, ai social e alle persone che hanno seguito i funerali da casa o via web, non è sfuggito un dettaglio della mano di Dida quando l'ex portiere ha salutato la folla.

Milan Evani commosso, Maldini, Van Basten, e tutto il mondo del calcio: i vip presenti ai funerali di Franco Baresi Guarda la gallery Dida e il dito deformato Infatti, il suo mignolo della mano destra è deformato: è piegato quasi ad angolo retto (in gergo si parla di "mallet finger", ovvero dito a martello) ed è immediatamente balzato all'occhio. In realtà, il problema (permanente) non è riconducibile a un vecchio infortunio, ma allo stress che per anni e anni Dida ha sopportato durante la sua lunga carriera da portiere. Le continue sollecitazioni e gli urti durante decenni di partite di calcio hanno deformato il mignolo.