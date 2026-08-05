Dida mostra il dito deformato ai funerali di Baresi: il motivo è legato al suo passato

L'ex portiere rossonero, salutando la folla presente alla basilica di Sant'Ambrogio, ha mostrato la deformazione del mignolo

2 min

Pubblicato il 05.08.2026, 14:16

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C'era anche Nelson Dida ai funerali di Franco Baresi. L'ex portiere del Milan, insieme a tantissimi altri vecchi compagni e amici, ha salutato lo storico capitano rossonero per l'ultima volta, in una giornata commovente ed emozionante. Ai tanti presenti ma, soprattutto, ai social e alle persone che hanno seguito i funerali da casa o via web, non è sfuggito un dettaglio della mano di Dida quando l'ex portiere ha salutato la folla.

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Dida e il dito deformato

Infatti, il suo mignolo della mano destra è deformato: è piegato quasi ad angolo retto (in gergo si parla di "mallet finger", ovvero dito a martello) ed è immediatamente balzato all'occhio. In realtà, il problema (permanente) non è riconducibile a un vecchio infortunio, ma allo stress che per anni e anni Dida ha sopportato durante la sua lunga carriera da portiere. Le continue sollecitazioni e gli urti durante decenni di partite di calcio hanno deformato il mignolo.

Dida, il saluto alla folla col dito deformato

Dida ha mostrato la deformazione del dito quando, arrivando nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano, ha salutato le persone presenti alzando la mano destra. È in quel momento che, nel gesto del saluto, s'è notato il problema al mignolo, l'unico dito deformato di Dida.

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