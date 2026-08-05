Amorim: "Onoriamo Baresi riportando il Milan dove merita di stare". Poi parla del derby di Leao
Si tratta di calcio d'agosto, è vero, eppure Milan-Inter giocata a Perth aveva un sapore speciale. Non tanto quello del derby, quanto quello pesante della prima volta in campo dopo la morte di Franco Baresi, e il fatto che l'avversario fosse proprio l'Inter ha reso il minuto di silenzio prima della gara ancora più significativo. Tutti i giocatori del Milan si sono presentati sul campo con la maglia numero 6 e il nome di Baresi sulla schiena, mentre sui maxischermi c'era l'immagine del Capitano che sollevava la Coppa dei Campioni: "Non mi sarei aspettato uno scenario diverso - ha commentato l'allenatore Amorim -, ieri ho visto tutte le immagini. È stato un giocatore speciale e una persona speciale. Ci mancherà molto. Ma l'unica maniera per ricordarlo come merita è fare le cose bene e riportare il nostro club dove merita". E per farlo servirà pazienza e tanto lavoro, perché il nuovo allenatore è all'opera da poco e per capire i suoi meccanismi servirà tempo. Qualcosa sul campo si è già visto, dall'aggressione immediata per recuperare palla alla ricerca della verticalità, ma anche una condizione non ancora al meglio e qualche sbavatura dietro.
Amorim: "Il risultato non conta, la prestazione sì"
L'1-1 finale, però, può essere considerato un buon risultato, almeno per adesso: "È importante non aver perso - ha detto Amorim -, ma la cosa più importante è migliorare come squadra. Abbiamo iniziato molto bene, pressando molto bene, ma l'Inter ha tanta esperienza, hanno capito subito cosa stavamo facendo e li abbiamo sofferti a fine primo tempo e a inizio secondo. Poi siamo migliorati: bene gli ultimi venti minuti di partita. È stato un buon test, ma abbiamo bisogno di più partite per provare tutti i giocatori. Le cose positive? Penso che si veda come proviamo a muovere velocemente il pallone. Stiamo cercando di condurre molto da dietro, ma senza prendere gli stessi rischi che abbiamo preso contro il Celtic a Glasgow. È stata una buona partita anche dal punto di vista fisico. Possiamo migliorare tanto fisicamente, ma penso che abbiamo giocato bene nel complesso". L'ingresso di Luka Modric è stato accolto da un boato, ma c'era grande curiosità anche per l'esordio in maglia rossonera di Gonzalo Ramos e il ritorno di Leao.
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