Milan, è il momento delle scelte. Amorim: "Dovrò prendere delle decisioni"
Dopo il ritiro e la tournée estiva, il nuovo tecnico del Milan, Amorim, tira le fila del lavoro svolto e, a due settimane dall'inizio del campionato, chiarisce la sua strategia, che comprenderà necessariamente delle scelte dolorose in termini di tagli. Sono oltre trenta i giocatori in rosa, troppi per prestentarsi ai nastri di partenza di una stagione che, il portoghese garantisce, dovrà essere ambiziosa.
Amorim: "La prossima settimana dovrò prendere delle decisioni"
È la vigilia del blasonato test con il Chelsea, ma per l'allenatore del Milan sarà innanzi tutto l'ultimo 'provino' per diversi giocatori: "Sappiamo già che soffriremo un po', non solo per i carichi di lavoro, ma perché faremo ruotare più giocatori possibile per osservarli tutti. La prossima settimana dovrò prendere delle decisioni. Come potere vedere il gruppo è molto numeroso e siamo arrivati al momento in cui ho bisogno di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili per prendere le decisioni più giuste. L'obiettivo del precampionato è quello di preparare i giocatori fisicamente a giocare nel modo che piace a noi, unendo l'aspetto tattico, quello tecnico e tutte le varianti necessarie per affronare ogni partita, perché ogni avversario è diverso".
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