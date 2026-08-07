Milan, è il momento delle scelte. Amorim: "Dovrò prendere delle decisioni"

Amorim: "La prossima settimana dovrò prendere delle decisioni"

È la vigilia del blasonato test con il Chelsea, ma per l'allenatore del Milan sarà innanzi tutto l'ultimo 'provino' per diversi giocatori: "Sappiamo già che soffriremo un po', non solo per i carichi di lavoro, ma perché faremo ruotare più giocatori possibile per osservarli tutti. La prossima settimana dovrò prendere delle decisioni. Come potere vedere il gruppo è molto numeroso e siamo arrivati al momento in cui ho bisogno di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili per prendere le decisioni più giuste. L'obiettivo del precampionato è quello di preparare i giocatori fisicamente a giocare nel modo che piace a noi, unendo l'aspetto tattico, quello tecnico e tutte le varianti necessarie per affronare ogni partita, perché ogni avversario è diverso".