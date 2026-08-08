Troppo Chelsea per il Milan: Amorim crolla in Indonesia

Dopo il pareggio nel derby amichevole contro l'Inter, il Milan cade contro il Chelsea : 3-0 per i Blues al Gelora Buong Karno Stadium di Giacarta, in Indonesia . La squadra di Amorim crolla tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. Decisiva la doppietta di Joao Pedro , in gol anche Caicedo . Una buona prima mezz'ora per i rossoneri, con la squadra di Xabi Alonso che ha poi preso il pallino del gioco controllando la partita.

Il Milan crolla contro il Chelsea

Parte bene il Milan con Camarda che viene innescato spesso, senza però trovare la zampata vincente. Il primo squillo del Chelsea arriva all'11esimo con Torriani che salva il Milan a tu per tu con Joao Pedro, lasciato solo dopo un'indecisione di De Winter. La squadra di Amorim si fa pericolosa anche con Comotto che con un tiro al volo impensierisce la porta del Chelsea. Dopo l'hydratration break, i londinesi prendono il controllo della partita e trovano la rete del vantaggio nel recupero del primo tempo: cross di Caicedo per Joao Pedro in area lasciato solo dalla difesa del Milan, il brasiliano di testa la mette dentro.

Secondo tempo da incubo per Amorim

La ripresa inizia come era finito il primo tempo. Dopo 37 secondi dall'inizio della seconda frazione di gioco, stavolta il cross è di Pedro Neto sempre per Joao Pedro, che approfitta dell'uscita in ritardo di Torriani e con il destro la mette dentro. Passano quattro minuti e Caicedo firma il tris con un gran gol: schema da calcio d'angolo con Lavia che serve l'ecuadoriano al limite dell'area, destro secco che rimane basso, non ci arriva Torriani. Il Milan non riesce a reagire e Palestra sfiora il poker con il tiro al volo sul secondo palo che va di poco fuori. Spazio anche ai giovani in casa Chelsea con Quenda che colpisce un palo, fa lo stesso Jackson nel finale di partita con un tiro rasoterra.