L'enorme coreografia dei tifosi del Milan prima dell'amichevole contro il Chelsea

I sostenitori del Diavolo celebrano Goncalo Ramos e compagni con una imponente coreografia che copre per intero la curva sud dell'impianto. Nella stessa sono raffigurati un diavolo con tanto di forcone e con indosso la maglia rossonera e un tifoso, con la sciarpa del club meneghino avvolta intorno al collo, che si stringono la mano. In primo piano la scritta "Bentornato amore". Il motivo? Il Milan è tornato a Giacarta dopo ben 32 anni. Era infatti il giugno del 1994 quando i rossoneri, guidati da Fabio Capello in panchina, sfidarono in tournée le formazioni locali del Persig Bandung (battuto 8-0) e la Selezione Surabaja (battuta 4-1).