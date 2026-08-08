L'enorme coreografia dei tifosi del Milan prima dell'amichevole contro il Chelsea
GIACARTA (INDONESIA) - Giacarta rende omaggio al Milan. Nella spettacolare cornice del 'Bung Karno Stadium', sold out da settimane, i tifosi rossoneri presenti colorano le tribune dell'impianto per il ritorno della formazione di Ruben Amorim in Indonesia in occasione del test amichevole contro il Chelsea.
L'enorme coreografia dei tifosi del Milan prima dell'amichevole contro il Chelsea
I sostenitori del Diavolo celebrano Goncalo Ramos e compagni con una imponente coreografia che copre per intero la curva sud dell'impianto. Nella stessa sono raffigurati un diavolo con tanto di forcone e con indosso la maglia rossonera e un tifoso, con la sciarpa del club meneghino avvolta intorno al collo, che si stringono la mano. In primo piano la scritta "Bentornato amore". Il motivo? Il Milan è tornato a Giacarta dopo ben 32 anni. Era infatti il giugno del 1994 quando i rossoneri, guidati da Fabio Capello in panchina, sfidarono in tournée le formazioni locali del Persig Bandung (battuto 8-0) e la Selezione Surabaja (battuta 4-1).
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