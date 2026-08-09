Milan, adesso è allarme rosso: Leao non va, Ramos è isolato. Tutti i dubbi di Amorin

Le risposte ci sono state e sono tutte negative. Il test contro il Chelsea ha fatto capire al tecnico del Milan , Ruben Amorim, che c’è veramente tanto da lavorare. Però il tempo comincia a scarseggiare, perché il Diavolo tra due settimane scenderà in campo contro il Torino in campionato e bisogna accelerare per migliorare la rosa e il gioco. Il 3-0 contro i Blues ha acceso un enorme campanello d’allarme, pur considerando tutte le attenuanti del caso. I rossoneri stanno affrontando queste partite con una squadra incompleta , con tante assenze, e con i carichi di lavoro, e si possono aggiungere anche i tanti spostamenti intercontinentali che spezzano la preparazione. Ma il risultato in campo contro la formazione di Xabi Alonso è stato davvero negativo. Nella prova contro il Chelsea non c’è niente da salvare. Il Milan ha chiuso la partita senza mai tirare in porta , ma continua ad incassare gol, ben sei nelle tre amichevoli giocate contro Celtic, Inter e Chelsea. Dunque la fase difensiva fa ancora acqua, e non è pronta, mentre in fase conclusiva c’è poca fantasia e qualità tecnica per andare a pungere l’avversario. Insomma se le prime due partite avevano lasciato punti interrogativi, ora c’è preoccupazione.

Gli esperimenti Amorim con il Milan

Come ormai sta accadendo da quando è arrivato in rossonero, Amorim ha l’abitudine di schierare due formazioni completamente diverse tra primo e secondo tempo. I rossoneri sono scesi in campo con Torriani in porta, poi in difesa con Terracciano, De Winter e Pavlovic, a centrocampo sulle fasce hanno giocato Chukwueze ed Estupinan, mentre Modric e Comotto hanno giostrato in regia. Sulla trequarti Loftus-Cheek e Leao a supporto di Camarda. E per i primi 45 minuti il gruppo di Amorim non si è mai reso pericoloso. Il portoghese non ha mai accelerato, mentre l’errore difensivo è arrivato praticamente nel recupero del primo tempo con Joao Pedro che di testa fa secco Torriani sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Amorim stravolge tutto ma l'effetto è negativo

Nella ripresa è entrata in campo un’altra squadra, per modo di dire, perché tanti con la testa sono rimasti negli spogliatoi, considerando i due gol del Chelsea nel giro di cinque minuti. Tuttavia Amorim ha inserito contemporaneamente Gabbia, Diawara, Saelemaekers, Musah, Jashari, Bartesaghi, Nkunku e Ramos. L’effetto è stato devastante in negativo. Dopo trenta secondi i Blues hanno raddoppiato ancora con Joao Pedro, stavolta ha dovuto solo spingere in rete un cross di Pedro Neto. Poi al 50’ il tiro dalla distanza di Caicedo è terminato, con deviazione, alle spalle di Torriani. La reazione del Milan non è mai arrivata, si è vista poi tanta confusione, altri cambi, e solamente azioni per contenere il Chelsea, vicinissimo a segnare almeno altre tre volte. Il nuovo acquisto Gonçalo Ramos è rimasto sempre isolato e ha avuto pochissime opportunità per mettersi in mostra. Del gioco che vuole proporre il tecnico portoghese non si è visto nulla. Amorim dovrà intervenire in settimana per chiedere rinforzi e per tagliare qui giocatori che ritiene non utili alla causa. Sono rimasti in panchina per tutto il match Fofana, Tomori, Athekame, Cissè e Odogu. Esordio in rossonero per l’ultimo acquisto Diawara, il francese però ha dimostrato di dover ancora crescere molto.