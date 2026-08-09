Il Milan corre ai ripari: Iniacio e Hojbjerg sono gli obiettivi di mercato
Un indizio di mercato su chi potrebbe partire è arrivato direttamente dalle scelte di Ruben Amorim per la partita che il Milan ieri ha perso 3-0 contro il Chelsea. Il tecnico portoghese ha preferito inserire tutti tranne cinque giocatori, tenuti in panchina per l’intera durata del match. E tra questi figurano due titolari della scorsa stagione, ovvero Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, già sul mercato da diverse settimane. La panchina per oltre novanta minuti contro il Chelsea sa tanto di bocciatura e soprattutto potrebbero esserci presto novità sul futuro dell’inglese e del francese. Il difensore ha solo un anno di contratto e la sua valutazione è crollata ad una quindicina di milioni di euro, ci sono degli interessamenti in Premier League, mentre il centrocampista piace pure in Francia e Inghilterra. Sono situazione delicate perché entrambi speravano di rimanere ma potrebbero rientrare nei possibili epurati. Anche Odogu, Cissè e Athekame sono con la valigia in mano e anche loro non sono stati proprio utilizzati dall’allenatore nell’ultima amichevole. Samuele Ricci è un altro mediano che potrebbe lasciare il Milan dopo Ismael Bennacer. L’algerino ha risolto consensualmente il contratto mentre l’italiano potrebbe partite in prestito oppure a titolo definitivo. C’è l’Atalanta interessata all’ex Torino. Il caso più spinoso però riguarda Rafael Leao, apparso scarico contro il Chelsea e ancora nel mirino del Galatasaray. Per venderlo, il proprietario Gerry Cardinale, chiede almeno 50 milioni di euro. In queste ore la società turca sta preparando un rilancio economico importante dopo la prima offerta rifiutata. Pure Santiago Gimenez è con la valigia pronta.
Gli obiettivi del Milan in entrata
Il Diavolo dovrà provvedere anche ad aumentare la qualità in difesa, e infatti il nome di Gonçalo Inacio dello Sporting è tornato prepotentemente d’attualità. Il centrale sarebbe l’acquisto ideale per il modo di giocare di Amorim. Il portoghese ha già disputato molte partite sotto la guida dell'ex United e sarebbe pronto a fare il titolare. Ma la cifra per strapparlo allo Sporting parte dai 40 milioni di euro. Mentre a centrocampo i rossoneri continuano a tenere d’occhio la pista che conduce a Pierre-Emile Højbjerg in uscita dal Marsiglia. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento, ora però servirebbe accelerare e cominciare una trattativa con la società francese. Ieri si sono verificati nuovi contatti telefonici con gli agenti di Matias Soulé della Roma e di Dario Osorio, esterno destro cileno di 22 anni. Il Midtjylland però chiede 20 milioni di euro e non è disposto a scendere da questa cifra.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS