Il Milan corre ai ripari: Iniacio e Hojbjerg sono gli obiettivi di mercato

Un indizio di mercato su chi potrebbe partire è arrivato direttamente dalle scelte di Ruben Amorim per la partita che il Milan ieri ha perso 3-0 contro il Chelsea. Il tecnico portoghese ha preferito inserire tutti tranne cinque giocatori, tenuti in panchina per l’intera durata del match. E tra questi figurano due titolari della scorsa stagione, ovvero Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, già sul mercato da diverse settimane. La panchina per oltre novanta minuti contro il Chelsea sa tanto di bocciatura e soprattutto potrebbero esserci presto novità sul futuro dell’inglese e del francese. Il difensore ha solo un anno di contratto e la sua valutazione è crollata ad una quindicina di milioni di euro, ci sono degli interessamenti in Premier League, mentre il centrocampista piace pure in Francia e Inghilterra. Sono situazione delicate perché entrambi speravano di rimanere ma potrebbero rientrare nei possibili epurati. Anche Odogu, Cissè e Athekame sono con la valigia in mano e anche loro non sono stati proprio utilizzati dall’allenatore nell’ultima amichevole. Samuele Ricci è un altro mediano che potrebbe lasciare il Milan dopo Ismael Bennacer. L’algerino ha risolto consensualmente il contratto mentre l’italiano potrebbe partite in prestito oppure a titolo definitivo. C’è l’Atalanta interessata all’ex Torino. Il caso più spinoso però riguarda Rafael Leao, apparso scarico contro il Chelsea e ancora nel mirino del Galatasaray. Per venderlo, il proprietario Gerry Cardinale, chiede almeno 50 milioni di euro. In queste ore la società turca sta preparando un rilancio economico importante dopo la prima offerta rifiutata. Pure Santiago Gimenez è con la valigia pronta.