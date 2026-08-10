Milan a un bivio: rosa da sfoltire e migliorare, vertice con Amorim
È tempo di decisioni importanti in casa Milan. La tournée internazionale ha evidenziato ancora tanti problemi da risolvere e presto ci sarà un faccia a faccia tra il tecnico Ruben Amorim e il proprietario del club, Gerry Cardinale, per fare il punto sul mercato. Il confronto servirà a chiarire ulteriormente le strategie per gli ultimi giorni di calciomercato, che serviranno per tagliare alcuni profili non ritenuti idonei al gioco del portoghese e soprattutto a migliorare la rosa con qualche altro acquisto. L'allenatore lo ha annunciato sia prima che dopo l'amichevole contro il Chelsea: è arrivato il momento di sfoltire il gruppo e prendere decisioni forti, che porteranno diversi giocatori a lasciare la squadra rossonera dopo tre settimane di valutazioni, durante le quali l'allenatore ha raccolto tutte le informazioni possibili su determinati elementi.
Da Fofana a Tomori: i giocatori con le valigie pronte
Sono tanti con le valigie pronte. Da Fofana e Tomori, che non sono stati utilizzati nell'ultima partita contro il Chelsea e questo rappresenta sicuramente un grosso indizio di mercato. Athekame andrà al Lione: accordo raggiunto per il prestito secco. Altri giovani sono stati rimandati a casa addirittura prima dell'ultimo match e si aggregheranno a Milan Futuro.
Poi ci sono gli esuberi come Odogu, che andrà in prestito, oppure Bondo, che sarà ceduto. Infine ci sono i casi Estupiñán, Gimenez e Leao per l'attacco.
Il MIlan disposto a sacrificare Leao
Per quanto riguarda l'esterno portoghese, c'è sempre il grande interesse del Galatasaray, ma il Milan in queste ore aspetta il rilancio della squadra turca, che dovrà avvicinarsi ai 50 milioni di euro richiesti dal club rossonero per lasciar partire Rafa. Tuttavia il giocatore ha mostrato anche la volontà di voler proseguire in rossonero. Se dovesse arrivare un'offerta importante, però, il club è disposto a sacrificarlo sul mercato.
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