Milan a un bivio: rosa da sfoltire e migliorare, vertice con Amorim

È tempo di decisioni importanti in casa Milan. La tournée internazionale ha evidenziato ancora tanti problemi da risolvere e presto ci sarà un faccia a faccia tra il tecnico Ruben Amorim e il proprietario del club, Gerry Cardinale, per fare il punto sul mercato. Il confronto servirà a chiarire ulteriormente le strategie per gli ultimi giorni di calciomercato, che serviranno per tagliare alcuni profili non ritenuti idonei al gioco del portoghese e soprattutto a migliorare la rosa con qualche altro acquisto. L'allenatore lo ha annunciato sia prima che dopo l'amichevole contro il Chelsea: è arrivato il momento di sfoltire il gruppo e prendere decisioni forti, che porteranno diversi giocatori a lasciare la squadra rossonera dopo tre settimane di valutazioni, durante le quali l'allenatore ha raccolto tutte le informazioni possibili su determinati elementi.